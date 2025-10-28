Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gold & Co. unter der Lupe 28.10.2025 10:13:21

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Um 10:10 Uhr stand der Goldpreis bei 3.890,53 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Vormittag -2,51 Prozent niedriger als am Vortag (3.990,59 US-Dollar).

Nach 46,94 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagvormittag um -2,90 Prozent auf 45,58 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Platinpreis um -3,98 Prozent auf 1.531,50 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.595,00 US-Dollar.

Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -3,84 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf 1.352,50 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.406,50 US-Dollar lag.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -1,92 Prozent auf 64,49 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 65,62 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -1,78 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:11 Uhr auf 60,22 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 61,31 US-Dollar lag.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,50 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,65 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis südwärts. Der Haferpreis sinkt -1,18 Prozent auf 2,94 US-Dollar, nach 2,97 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Maispreis um 10:01 Uhr auf. Es geht 0,76 Prozent auf 4,32 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,29 US-Dollar stand.

Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 1,08 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr auf 10,79 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 10,67 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergauf. Der Sojabohnenmehlpreis steigt 1,34 Prozent auf 302,20 US-Dollar, nach 298,20 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 10:01 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,57 Prozent auf 0,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,51 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,48 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,14 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr ab. Es geht -4,27 Prozent auf 3,30 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,44 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Heizölpreis am Dienstagvormittag nach. Um -1,64 Prozent auf 63,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 64,46 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Alistair Scott / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 10’369.26 9’814.90
Gold Krügerrand 1 oz 3’191.57 3’046.71
Gold Philharmoniker 1 oz 3’218.08 3’077.64
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 607.24 574.89
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 25’415.62 24’562.18
Silber CombiBar® 100 g 236.25 140.74
Silber Maple Leaf 1 oz 44.40 36.74
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’364.86 1’139.39

