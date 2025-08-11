So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Am Montagmittag knickt der Goldpreis ein. Um 13:13 Uhr sank der Goldpreis um -1,29 Prozent auf 3.354,88 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (3.398,78 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -1,43 Prozent auf 37,80 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 38,35 US-Dollar.

Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -1,73 Prozent auf 1.309,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.332,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.126,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.127,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,13 Prozent.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,63 Prozent auf 66,74 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 66,59 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 1,03 Prozent auf 64,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 63,88 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,65 US-Dollar) geht es um 0,05 Prozent auf 0,65 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Montagmittag hinzu. Um 2,51 Prozent auf 3,17 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 3,09 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kakaopreis Gewinne verbuchen. Um 12:55 Uhr steigt der Kakaopreis um 5,04 Prozent auf 5.771,00 Britische Pfund. Am Vortag standen noch 5.489,00 Britische Pfund an der Tafel.

Zudem steigt der Maispreis. Um 0,46 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 13:03 Uhr auf 3,85 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,83 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Weizenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (196,50 Euro) geht es um 0,13 Prozent auf 196,50 Euro nach oben.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,49 Prozent auf 0,16 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,16 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,60 Prozent auf 2,92 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,99 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Rapspreis Gewinne verbuchen. Um 12:56 Uhr steigt der Rapspreis um 0,53 Prozent auf 471,00 Euro. Am Vortag standen noch 468,25 Euro an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (60,23 US-Dollar) geht es um -0,44 Prozent auf 59,97 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.ch


Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 9’087.77 8’611.60
Gold Krügerrand 1 oz 2’785.53 2’678.16
Gold Philharmoniker 1 oz 2’807.29 2’705.35
Gold Vreneli 20 Franken 529.73 505.35
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 22’457.44 21’449.99
Silber CombiBar® 100 g 214.54 123.40
Silber Maple Leaf 1 oz 37.86 31.30
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’150.89 958.97

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
