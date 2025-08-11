So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Am Montagmittag knickt der Goldpreis ein. Um 13:13 Uhr sank der Goldpreis um -1,29 Prozent auf 3.354,88 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (3.398,78 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -1,43 Prozent auf 37,80 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 38,35 US-Dollar.

Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -1,73 Prozent auf 1.309,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.332,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.126,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.127,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,13 Prozent.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,63 Prozent auf 66,74 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 66,59 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 1,03 Prozent auf 64,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 63,88 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,65 US-Dollar) geht es um 0,05 Prozent auf 0,65 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Montagmittag hinzu. Um 2,51 Prozent auf 3,17 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 3,09 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kakaopreis Gewinne verbuchen. Um 12:55 Uhr steigt der Kakaopreis um 5,04 Prozent auf 5.771,00 Britische Pfund. Am Vortag standen noch 5.489,00 Britische Pfund an der Tafel.

Zudem steigt der Maispreis. Um 0,46 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 13:03 Uhr auf 3,85 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,83 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Weizenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (196,50 Euro) geht es um 0,13 Prozent auf 196,50 Euro nach oben.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,49 Prozent auf 0,16 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,16 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,60 Prozent auf 2,92 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,99 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Rapspreis Gewinne verbuchen. Um 12:56 Uhr steigt der Rapspreis um 0,53 Prozent auf 471,00 Euro. Am Vortag standen noch 468,25 Euro an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (60,23 US-Dollar) geht es um -0,44 Prozent auf 59,97 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.ch