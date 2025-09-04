Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’383 1.5%  SPI 17’120 1.4%  Dow 45’572 0.7%  DAX 23’770 0.7%  Euro 0.9389 0.2%  EStoxx50 5’347 0.4%  Gold 3’547 -0.3%  Bitcoin 88’761 -1.2%  Dollar 0.8062 0.3%  Öl 67.0 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Temenos-Aktie: Temenos-CEO tritt sofort zurück - So begründet der Verwaltungsrat den Abgang
EU beschleunigt digitalen Euro - Konkurrenz durch US-Stablecoin-Gesetze wächst
UBS-Aktie: Was Analysten von UBS erwarten
So lukrativ wäre ein Investment in Solana von vor 1 Jahr gewesen
USD Coin: So viel wäre eine Investition von vor 1 Jahr heute wert
Suche...
Plus500 Depot
Rohstoffkurse im Fokus 04.09.2025 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ging um 20:40 Uhr um -0,33 Prozent auf 3.547,55 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.559,44 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -1,43 Prozent auf 40,62 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 41,21 US-Dollar stand.

Nach 1.425,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Donnerstagabend um -3,51 Prozent auf 1.375,00 US-Dollar gesunken.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -1,78 Prozent auf 1.131,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.151,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -0,68 Prozent auf 66,93 US-Dollar, nach 67,60 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr ab. Es geht -0,55 Prozent auf 63,42 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 63,97 US-Dollar stand.

Indes gibt der Kaffeepreis nach. Für den Kaffeepreis geht es nach 3,85 US-Dollar am Vortag auf 3,87 US-Dollar nach unten (--0,64 Prozent).

Zudem gibt der Lebendrindpreis am Donnerstagabend nach. Um -0,51 Prozent auf 2,37 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,38 US-Dollar.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,50 Prozent auf 4,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,98 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Mastrindpreis bergab. Um 20:05 Uhr steht ein Minus von -0,53 Prozent auf 3,60 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Mastrindpreis noch bei 3,62 US-Dollar.

Derweil notiert der Orangensaftpreis bei 2,48 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,31 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,82 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -0,59 Prozent auf 10,10 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 10,16 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (275,90 US-Dollar) geht es um 1,34 Prozent auf 279,90 US-Dollar nach oben.

Nach 0,16 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Donnerstagabend um -2,18 Prozent auf 0,16 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend hinzu. Um 0,10 Prozent auf 3,07 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,06 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 1,36 Prozent auf 0,95 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,94 US-Dollar.

Mit dem Milchpreis geht es indes nordwärts. Der Milchpreis gewinnt 3,02 Prozent auf 17,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 17,24 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 62,34 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Donnerstagabend um -1,27 Prozent auf 61,55 US-Dollar gesunken.

Nach 11,75 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Donnerstagabend um -1,53 Prozent auf 11,59 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet der Holzpreis um 20:27 Uhr auf. Es geht 2,86 Prozent auf 540,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 524,00 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 9’534.70 9’058.27
Gold Krügerrand 1 oz 2’926.44 2’815.00
Gold Philharmoniker 1 oz 2’950.75 2’843.58
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 556.80 531.17
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 23’574.76 22’566.66
Silber CombiBar® 100 g 221.84 130.09
Silber Maple Leaf 1 oz 40.13 33.38
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’213.04 1’025.91

Meistgelesene Nachrichten

Gewinnmitnahmen belasten Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK - Rheinmetall baut Munitionsvernichtungswerk in Schwaben
BYD-Aktie im Abwärtssog: Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten den Kurs
Infineon-Aktie im Abwärtstrend: Gründe für den Druck auf den Chiphersteller
Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Ethereum klettert auf Allzeithoch: Ex-Wall-Street-Banker sieht Kurs auf 80'000 US-Dollar steigen
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
Ozempic als Chance bei Demenz: Rückenwind für die Novo-Nordisk-Aktie?
Rüstungsaktien im Fokus: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins - Experten bullish auf Rheinmetall
Gewinne an den US-Börsen -- SMI schliesst sehr stark -- DAX zum Handelsende höher -- China-Börsen letztlich abgeschlagen - Nikkei mit Kurssprung
Swiss Life-Aktie verliert: Im ersten Halbjahr etwas weniger Gewinn verbucht

Top-Rankings

Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre aktuellen US-Beteiligungen bekannt gegeben. Ein B ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal im Depot der Commerzbank
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Commerzbank-Portfolio zu Änderungen. Das waren die zehn grösst ...
Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}