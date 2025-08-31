|Commodities im Fokus
|
31.08.2025 20:43:14
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.
Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 3.447,94 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|9’242.77
|8’717.63
|Gold Krügerrand 1 oz
|2’833.51
|2’710.64
|Gold Philharmoniker 1 oz
|2’857.04
|2’738.16
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|539.11
|511.48
|Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|22’844.93
|21’715.07
|Silber CombiBar® 100 g
|219.05
|126.93
|Silber Maple Leaf 1 oz
|39.27
|32.39
|Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller
|1’185.15
|994.31
