|Rohstoffe aktuell
|
02.02.2026 20:43:14
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
Am Montagabend knickt der Goldpreis ein. Um 20:40 Uhr sank der Goldpreis um -3,93 Prozent auf 4.674,29 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.865,35 US-Dollar).
Indessen reduziert sich der Silberpreis um -6,04 Prozent auf 79,58 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 84,70 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 0,99 Prozent auf 2.150,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 2.129,50 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,85 Prozent auf 1.726,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.712,00 US-Dollar.
Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 66,33 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -6,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (69,32 US-Dollar).
Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -4,92 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr auf 62,00 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 65,21 US-Dollar lag.
Währenddessen verliert der Baumwolle um -0,49 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Gestern stand der Baumwolle noch bei 0,63 US-Dollar.
Daneben sinkt der Haferpreis um -1,96 Prozent auf 3,01 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,07 US-Dollar.
Mit dem Kaffeepreis geht es indes nach unten. Der Kaffeepreis gibt -0,04 Prozent auf 3,33 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,32 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem gewinnt der Lebendrindpreis am Montagabend hinzu. Um 0,99 Prozent auf 2,38 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,36 US-Dollar.
Zudem gibt der Maispreis am Montagabend nach. Um -0,64 Prozent auf 4,26 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,28 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Mastrindpreis um 1,63 Prozent auf 3,66 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,60 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Orangensaftpreis mit Verlusten. Um 20:00 Uhr notiert der Orangensaftpreis -10,80 Prozent niedriger bei 1,88 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,11 US-Dollar.
Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenpreis gibt -0,40 Prozent auf 10,60 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 10,64 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,24 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 20:20 Uhr auf 294,30 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 293,60 US-Dollar lag.
Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,50 Prozent auf 0,53 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,54 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen kommt der Zuckerpreis kaum von der Stelle. Um 19:09 Uhr werden 0,14 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 20:41 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -24,78 Prozent niedriger bei 3,28 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 4,35 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Mageres Schwein Preis um 0,57 Prozent auf 0,88 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,87 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 20:10 Uhr werden 14,62 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Heizölpreis um -6,72 Prozent auf 62,34 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 66,84 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil notiert der Kohlepreis bei 101,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (103,40 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,40 Prozent.
Derweil geht es für den Reispreis bergauf. Der Reispreis steigt 0,36 Prozent auf 11,07 US-Dollar, nach 11,03 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Holzpreis bei 601,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (594,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,26 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
