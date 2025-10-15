Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Marktüberblick Rohstoffe 15.10.2025 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochabend

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.199,30 US-Dollar und damit 1,38 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.142,32 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 2,91 Prozent auf 52,97 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 51,47 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,30 Prozent auf 1.656,50 US-Dollar, nach 1.651,50 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.535,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.529,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,39 Prozent.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (Brent) um -0,58 Prozent auf 61,92 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 62,39 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -0,32 Prozent niedriger bei 58,39 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 58,70 US-Dollar.

Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 0,63 Prozent auf 0,64 US-Dollar, nach 0,64 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -0,93 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 20:05 Uhr auf 2,93 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 2,96 US-Dollar lag.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nach unten. Der Kaffeepreis gibt -2,29 Prozent auf 3,91 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,00 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 2,42 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,42 US-Dollar.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,13 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -0,10 Prozent auf 3,80 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,80 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Orangensaftpreis im Sinkflug. Um 20:00 Uhr gibt der Orangensaftpreis um -3,35 Prozent auf 1,96 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,03 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 0,07 Prozent auf 10,07 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 10,07 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 2,57 Prozent auf 275,90 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 267,00 US-Dollar.

Zudem steigt der Sojabohnenölpreis. Um 2,40 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr auf 0,51 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,50 US-Dollar lag.

Nach 0,16 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Mittwochabend um -1,26 Prozent auf 0,16 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,03 US-Dollar) geht es um -0,66 Prozent auf 3,01 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Abschläge in Höhe von -14,36 Prozent auf 0,83 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,97 US-Dollar.

Daneben sinkt der Milchpreis um -0,53 Prozent auf 16,85 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 16,92 US-Dollar.

Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 58,12 US-Dollar am Vortag auf 57,59 US-Dollar nach unten (--0,91 Prozent).

Inzwischen fällt der Reispreis um -1,31 Prozent auf 10,59 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Reispreis bei 10,73 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Holzpreis im Aufwind. Um 20:30 Uhr zieht der Holzpreis um 0,88 Prozent auf 627,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 619,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.ch


Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 11’131.64 10’600.46
Gold Krügerrand 1 oz 3’431.19 3’287.38
Gold Philharmoniker 1 oz 3’463.07 3’320.76
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 653.47 620.30
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 27’322.85 26’526.09
Silber CombiBar® 100 g 254.85 160.42
Silber Maple Leaf 1 oz 50.40 42.81
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’556.17 1’334.22

