So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochabend

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.199,30 US-Dollar und damit 1,38 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.142,32 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 2,91 Prozent auf 52,97 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 51,47 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,30 Prozent auf 1.656,50 US-Dollar, nach 1.651,50 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.535,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.529,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,39 Prozent.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (Brent) um -0,58 Prozent auf 61,92 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 62,39 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -0,32 Prozent niedriger bei 58,39 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 58,70 US-Dollar.

Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 0,63 Prozent auf 0,64 US-Dollar, nach 0,64 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -0,93 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 20:05 Uhr auf 2,93 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 2,96 US-Dollar lag.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nach unten. Der Kaffeepreis gibt -2,29 Prozent auf 3,91 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,00 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 2,42 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,42 US-Dollar.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,13 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -0,10 Prozent auf 3,80 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,80 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Orangensaftpreis im Sinkflug. Um 20:00 Uhr gibt der Orangensaftpreis um -3,35 Prozent auf 1,96 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,03 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 0,07 Prozent auf 10,07 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 10,07 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 2,57 Prozent auf 275,90 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 267,00 US-Dollar.

Zudem steigt der Sojabohnenölpreis. Um 2,40 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr auf 0,51 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,50 US-Dollar lag.

Nach 0,16 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Mittwochabend um -1,26 Prozent auf 0,16 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,03 US-Dollar) geht es um -0,66 Prozent auf 3,01 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Abschläge in Höhe von -14,36 Prozent auf 0,83 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,97 US-Dollar.

Daneben sinkt der Milchpreis um -0,53 Prozent auf 16,85 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 16,92 US-Dollar.

Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 58,12 US-Dollar am Vortag auf 57,59 US-Dollar nach unten (--0,91 Prozent).

Inzwischen fällt der Reispreis um -1,31 Prozent auf 10,59 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Reispreis bei 10,73 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Holzpreis im Aufwind. Um 20:30 Uhr zieht der Holzpreis um 0,88 Prozent auf 627,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 619,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.ch