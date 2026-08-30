|Rohstoffe im Fokus
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30.08.2026 20:43:14
Rohstoffpreise am Sonntagabend
So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.
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Am Sonntagabend läuft der Goldpreis seitwärts (4.458,80 US-Dollar).
Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:14 Uhr werden 66,44 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.823,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 20:14 Uhr bei 1.823,00 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:14 Uhr werden 1.427,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Redaktion finanzen.ch
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