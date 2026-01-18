|Öl & Co. unter der Lupe
|
18.01.2026 20:43:14
Rohstoffpreise am Sonntagabend
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.595,25 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.595,25 US-Dollar).
Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 89,95 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 2.343,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 2.343,50 US-Dollar.
Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.811,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.811,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|12’323.04
|11’604.19
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’810.71
|3’594.60
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’842.36
|3’631.09
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|725.04
|678.27
|Goldbarren 250 g - philoro
|30’278.67
|29’035.24
|Silber CombiBar® 100 g
|370.17
|242.00
|Silber Maple Leaf 1 oz
|91.75
|70.59
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|2’704.50
|2’252.99
