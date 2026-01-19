Rohstoffkurse am Abend

Anzeige

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.670,84 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 1,64 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.595,25 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Silberpreis um 4,91 Prozent auf 94,37 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 89,95 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 2,28 Prozent auf 2.378,50 US-Dollar, nach 2.325,50 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 20:28 Uhr zieht der Palladiumpreis um 3,11 Prozent auf 1.840,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.784,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gibt der Ölpreis (Brent) nach. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 64,13 US-Dollar am Vortag auf 64,15 US-Dollar nach unten (--0,08 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,13 Prozent auf 59,42 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 59,34 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 18:56 Uhr steht ein Minus von -1,32 Prozent auf 2,98 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 3,02 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Maispreis kaum vom Fleck. Nach 4,25 US-Dollar am Vortag, tendiert der Maispreis um 19:55 Uhr bei 4,25 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenpreis um -0,19 Prozent auf 10,56 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 10,58 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 0,17 Prozent auf 290,50 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 290,00 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:30 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 14,95 Prozent auf 3,57 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,10 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 1,79 Prozent auf 60,23 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 59,17 US-Dollar.

Indes gibt der Kohlepreis nach. Für den Kohlepreis geht es nach 97,75 US-Dollar am Vortag auf 97,35 US-Dollar nach unten (--0,56 Prozent).

Redaktion finanzen.ch