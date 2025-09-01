Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'188 -0.3%  SPI 16'908 -0.3%  Dow 45'545 -0.2%  DAX 23'902 -0.6%  Euro 0.9367 0.2%  EStoxx50 5'352 -0.8%  Gold 3'484 1.0%  Bitcoin 86'061 -0.7%  Dollar 0.7993 -0.1%  Öl 67.4 -1.0% 
Aluminiumpreis
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.

Aluminiumpreis
2615.1 USD 0.16%
So bewegten sich die einzelnen Commodities im August 2025:

    Name Kaufen Verkaufen
    Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 9’290.90 8’811.22
    Gold Krügerrand 1 oz 2’848.83 2’739.31
    Gold Philharmoniker 1 oz 2’872.49 2’767.12
    Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 542.03 516.89
    Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 22’965.26 21’949.05
    Silber CombiBar® 100 g 220.56 128.76
    Silber Maple Leaf 1 oz 39.73 32.96
    Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’200.24 1’012.57

    Rohstoffe in diesem Artikel

    Aluminiumpreis 2’615.10 4.06 0.16
    Baumwolle 0.65 -0.01 -1.68
    Bleipreis 1’942.65 -0.35 -0.02
    CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
    Dieselpreis Benzin 1.57 0.01 0.32
    EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
    EEX Strompreis Phelix DE 90.50 0.65 0.72
    Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
    Erdgaspreis - Natural Gas 3.04 0.03 0.93
    Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
    Goldpreis 3’485.44 37.50 1.09
    Haferpreis 3.06 0.07 2.25
    Heizölpreis 60.23 0.26 0.44
    Holzpreis 548.50 -13.00 -2.32
    Kaffeepreis 3.98 0.11 2.78
    Kakaopreis 5’341.00 -39.00 -0.72
    Kohlepreis 99.60 -0.15 -0.15
    Kupferpreis 9’804.85 101.45 1.05
    Lebendrindpreis 2.42 0.04 1.64
    Mageres Schwein Preis 0.95 0.01 0.77
    Maispreis 3.98 0.11 2.84
    Mastrindpreis 3.65 -0.01 -0.14
    Milchpreis 17.26 -0.02 -0.12
    Naphthapreis (European) 559.20 -0.25 -0.04
    Nickelpreis 15’184.00 168.41 1.12
    Orangensaftpreis 2.58 0.17 7.14
    Palladiumpreis 1’125.50 17.50 1.58
    Palmölpreis 4’308.00 -67.00 -1.53
    Platinpreis 1’385.50 16.50 1.21
    Rapspreis 462.75 -2.75 -0.59
    Reispreis 11.85 0.38 3.27
    Silberpreis 40.64 0.90 2.26
    Sojabohnenmehlpreis 285.20 0.30 0.11
    Sojabohnenpreis 10.37 0.07 0.68
    Sojabohnenölpreis 0.51 0.00 -0.62
    Super Benzin 1.65 0.00 0.00
    Weizenpreis 191.75 2.50 1.32
    Zinkpreis 2’815.40 51.05 1.85
    Zinnpreis 35’524.00 675.00 1.94
    Zuckerpreis 0.16 0.00 -0.97
    Ölpreis (Brent) 67.49 -0.63 -0.92
    Ölpreis (WTI) 64.07 0.07 0.11

