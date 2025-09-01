|Snapshot
|
01.09.2025 08:05:05
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|2’615.10
|4.06
|0.16
|Baumwolle
|0.65
|-0.01
|-1.68
|Bleipreis
|1’942.65
|-0.35
|-0.02
|CO2 European Emission Allowances
|25.15
|-0.35
|-1.37
|Dieselpreis Benzin
|1.57
|0.01
|0.32
|EEX Kohle Year Future
|85.50
|0.00
|0.00
|EEX Strompreis Phelix DE
|90.50
|0.65
|0.72
|Eisenerzpreis
|104.81
|-0.59
|-0.56
|Erdgaspreis - Natural Gas
|3.04
|0.03
|0.93
|Ethanolpreis
|2.16
|0.00
|0.05
|Goldpreis
|3’485.44
|37.50
|1.09
|Haferpreis
|3.06
|0.07
|2.25
|Heizölpreis
|60.23
|0.26
|0.44
|Holzpreis
|548.50
|-13.00
|-2.32
|Kaffeepreis
|3.98
|0.11
|2.78
|Kakaopreis
|5’341.00
|-39.00
|-0.72
|Kohlepreis
|99.60
|-0.15
|-0.15
|Kupferpreis
|9’804.85
|101.45
|1.05
|Lebendrindpreis
|2.42
|0.04
|1.64
|Mageres Schwein Preis
|0.95
|0.01
|0.77
|Maispreis
|3.98
|0.11
|2.84
|Mastrindpreis
|3.65
|-0.01
|-0.14
|Milchpreis
|17.26
|-0.02
|-0.12
|Naphthapreis (European)
|559.20
|-0.25
|-0.04
|Nickelpreis
|15’184.00
|168.41
|1.12
|Orangensaftpreis
|2.58
|0.17
|7.14
|Palladiumpreis
|1’125.50
|17.50
|1.58
|Palmölpreis
|4’308.00
|-67.00
|-1.53
|Platinpreis
|1’385.50
|16.50
|1.21
|Rapspreis
|462.75
|-2.75
|-0.59
|Reispreis
|11.85
|0.38
|3.27
|Silberpreis
|40.64
|0.90
|2.26
|Sojabohnenmehlpreis
|285.20
|0.30
|0.11
|Sojabohnenpreis
|10.37
|0.07
|0.68
|Sojabohnenölpreis
|0.51
|0.00
|-0.62
|Super Benzin
|1.65
|0.00
|0.00
|Weizenpreis
|191.75
|2.50
|1.32
|Zinkpreis
|2’815.40
|51.05
|1.85
|Zinnpreis
|35’524.00
|675.00
|1.94
|Zuckerpreis
|0.16
|0.00
|-0.97
|Ölpreis (Brent)
|67.49
|-0.63
|-0.92
|Ölpreis (WTI)
|64.07
|0.07
|0.11
