Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’298 -1.6%  SPI 18’354 -1.4%  Dow 47’761 -2.0%  DAX 23’816 -1.6%  Euro 0.9060 -0.1%  EStoxx50 5’783 -1.5%  Gold 5’056 -1.6%  Bitcoin 55’590.6368 -1.8%  Dollar 0.7827 0.4%  Öl 84.5 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Lufthansa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin im Abwärtstrend: Was den Krypto-Winter 2026 so besonders macht
Rosneft-Aktie: Rosneft Deutschland dauerhaft von US-Ölsanktionen ausgenommen
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Kaufen-Bewertung durch DZ BANK
DHL-Aktie ungeachtet dessen tiefer: Konzern rechnet 2026 mit weiterem Gewinnwachstum
Suche...
Plus500 Depot

Rosneft Aktie 2613979 / US67812M2070

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.03.2026 18:27:36

Raffinerie PCK bleibt von US-Ölsanktionen befreit

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

(Ausführliche Fassung)

BERLIN/SCHWEDT (awp international) - Die unter Treuhandverwaltung stehenden deutschen Tochtergesellschaften des russischen Unternehmens Rosneft bleiben dauerhaft von US-Ölsanktionen verschont. Für die Ölraffinerie PCK in Brandenburgs soll damit Planungssicherheit bestehen und die Versorgung mit Treibstoff für den Nordosten Deutschlands gesichert sein.

Das US-Finanzministerium veröffentlichte eine entsprechende Regelung, nach der die Befreiung von den US-Sanktionen unbefristet verlängert ist und mit den Rosneft-Töchtern Geschäfte gemacht werden dürfen. Die Ausnahmegenehmigung war ursprünglich bis zum 29. April befristet.

Reiche: Wichtige Klarheit für Raffinerie

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte laut einer Mitteilung am Nachmittag: "Für die PCK-Raffinerie in Schwedt und die gesamte Region hat diese Klarheit eine herausragende Bedeutung. Der Standort ist industrieller Kern, Arbeitgeber für tausende Menschen und ein zentraler Baustein für die Energieversorgung in Ostdeutschland." Die Entscheidung der US-Behörden sei ein starkes Signal für den engen transatlantischen Schulterschluss in der Sanktionspolitik.

Rosneft Deutschland hält die Mehrheit an dem Unternehmen in Schwedt. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine stellte der Bund die Rosneft-Töchter Rosneft Deutschland (RDG) und RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) 2022 unter Treuhandverwaltung.

Bislang grosse Unsicherheit bei Beschäftigten

Die Sorge war gross, dass der Betrieb der PCK durch US-Sanktionen gefährdet wird und es zu Engpässen in der Kraftstoffversorgung in Berlin und mehreren Bundesländern kommt. Denn die Sanktionen verbieten laut US-Finanzministerium in der Praxis jede wirtschaftliche Interaktion mit Rosneft, Lukoil und ihren Tochterfirmen.

Der Bund habe intensive Gespräche mit Washington geführt, damit die Sanktionen die Raffinerien nicht treffen, hatte es stets geheissen. Wirtschaftsministerin Reiche sprach nach der Entscheidung aus den USA von Planungssicherheit für den Betrieb der PCK.

Dazu soll auch beitragen, dass der Bund nach einer neuen Regelung dauerhaft die Kontrolle über Rosneft Deutschland übernehmen darf. Bislang musste die Treuhandverwaltung durch die Bundesnetzagentur alle sechs Monate verlängert werden.

Ministerpräsident dankt Kanzler Merz für gute Nachricht

Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nannte die Befreiung von den US-Sanktionen eine "gute Nachricht". Er sprach zudem von "direkten Gesprächen" des Bundeskanzlers und dankte auch Friedrich Merz (CDU). Der Kanzler war am Montag in die USA gereist und traf in Washington US-Präsident Donald Trump.

PCK verarbeitete früher nur russisches Öl aus der Pipeline Druschba. Wegen des Ukraine-Krieges entschied die Bundesregierung, ab 2023 auf russisches Pipeline-Öl zu verzichten, die Raffinerie stellte auf andere Quellen um.

Die Raffinerie versorgt Teile von Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Westpolen mit Sprit, Heizöl, Kerosin und anderen Produkten. Auch der Flughafen BER bekommt Kraftstoff von der PCK. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums vereint Rosneft Deutschland rund 13 Prozent der deutschen Erdölverarbeitungskapazität auf sich./mow/DP/men

Analysen zu Rosneft

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 13’257.00 12’437.69
Gold Krügerrand 1 oz 4’107.75 3’849.76
Gold Philharmoniker 1 oz 4’138.66 3’888.84
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 779.68 726.42
Goldbarren 250 g - philoro 32’612.25 31’118.85
Silber CombiBar® 100 g 336.22 194.02
Silber Maple Leaf 1 oz 82.52 61.85
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’451.51 2’008.08

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

4. Quartal 2025: In diese Aktien investiert Fisher Asset Management
Ken Fishers Investitionen
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Bridgewater-Portfolio Q4 2025: Diese Aktien kaufte der von Ray Dalio gegründete Fonds
Im 4. Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der zehn ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quar ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.