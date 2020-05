Goldpreis: Wochenminus droht

Dem Krisenschutz Gold droht angesichts weltweit zu beobachtender wirtschaftlicher Stabilisierungstendenzen in der laufenden Woche ein Minus, das sich bislang auf 1756,30 Prozent angesammelt hat.

Weil aber die bilateralen Beziehungen zwischen China und den USA aufgrund des Streits um die Schuld für die Pandemie zuletzt arg gelitten haben, fällt die technische Korrektur relativ bescheiden aus. Aktuell vollzieht die Krisenwährung oberhalb von 1'700 Dollar eine Seitwärtsbewegung. Während bei der Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe mit 2,4 Millionen die Prognosen nahezu getroffen wurden, gab es beim Markit-Einkaufsmanagerindex eine positive Überraschung zu vermelden. Da auch in Europa die Werte dieses konjunkturellen Frühindikators weniger schlimm als erwartet ausgefallen waren, fiel der Goldappetit relativ überschaubar aus.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 5,70 auf 1'727,60 Dollar pro Feinunze.

Ölpreis: Rückschlag vor dem Wochenende

Weil Chinas Regierung auf ihrem Volkskongress aufgrund von Corona erstmals seit 1990 keine Ziele für das wirtschaftliche Wachstum verkündet hat, drückte dies auf die Stimmung an den Ölmärkten. Die bisherige Handelswoche verlief angesichts von Wochenzuwächsen in Höhe von 7,1 Prozent (WTI) bzw. 4,6 Prozent (Brent) dennoch ausgesprochen positiv. Nun wird auf den Wochenbericht der im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes gewartet, der gegen 19.00 Uhr kommuniziert wird. Zur Erinnerung: Innerhalb von neun Wochen ging es hier mit der Zahl der US- Öl -Bohranlagen um über 60 Prozent bergab.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 2,39 auf 31,53 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 2,08 auf 33,98 Dollar zurückfiel.