Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’320 -0.7%  SPI 18’380 -0.8%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 25’002 -1.2%  Euro 0.9288 0.0%  EStoxx50 5’940 -1.5%  Gold 4’668 1.6%  Bitcoin 74’418 -0.6%  Dollar 0.7999 -0.2%  Öl 63.5 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Bayer10367293
Top News
SAP-Aktie im Fokus: Analysten sehen Überraschungspotenzial bei den Zahlen
Goldpreis: Trump treibt Gold auf neues Rekordhoch
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag
Alphabet-Aktie: Berufung gegen Google-Urteil und 4-Billionen-Meilenstein
Suche...
Plus500 Depot
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate anzeigen in Währung
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte Schweizer Franken
Historisch Chartvergleich Trading-Depot Euro
Dollar
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Schweizer Franken

Historisch

Chartvergleich

Trading-Depot

Euro

Dollar

Goldpreis und Ölpreis 19.01.2026 10:20:44

Goldpreis: Trump treibt Gold auf neues Rekordhoch

Goldpreis: Trump treibt Gold auf neues Rekordhoch

Trumps Drohung, wegen des Konflikts um Grönland zusätzliche Zölle gegen europäische Länder zu verhängen, bescherte dem Goldpreis zum Wochenstart ein neues Rekordhoch.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (WTI)
58.68 USD -1.11%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Die EU bereitet nach Angaben von Diplomaten Gegenmassnahmen vor, falls die Zölle tatsächlich umgesetzt werden. Damit verschärfte er den Streit um die Zukunft der zu Dänemark gehörenden arktischen Insel erheblich. Im frühen Montagshandel gaben US-Aktienfutures und der Dollar nach, da Trumps Politik die Nachfrage nach sicheren Häfen wie Gold, dem Yen und dem Schweizer Franken erhöhten. Insgesamt kam es an den Märkten zu einer gestiegenen Risikoaversion. Sowohl Gold als auch Silber setzen ihre Rekordfahrt fort. Analysten von JPMorgan erklärten allerdings, dass sie weiterhin Gold gegenüber Silber bevorzugen. Eine mögliche starke Korrektur bei Silber könne kurzfristig zwar auch auf Gold ausstrahlen, biete dort jedoch eher eine Kaufgelegenheit, da Gold weiterhin über eine klarere und strukturell bullishe Ausgangslage verfüge. Nur zur Erinnerung: Seit Juni vergangenen Jahres hat sich Silber deutlich stärker entwickelt als Gold und dadurch zu einem Einbruch des Gold/Silber-Ratios von 100 auf 50 geführt.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 9.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 78,70 auf 4'674,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Wochenauftakt mit roten Vorzeichen

Der Ölpreis startete mit nachgebenden Notierungen in die neue Handelswoche. Verantwortlich hierfür war das Abklingen der innenpolitischen Unruhen im Iran, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit eines US-Angriffs verringerte. Dieser hätte nämlich die Lieferungen des wichtigen Produzenten im Nahen Osten und die dort verlaufenden Transportrouten beeinträchtigen können. Trump erklärte in sozialen Medien, der Iran habe geplante Massenhinrichtungen von Demonstranten gestoppt - obwohl das Land selbst keine entsprechenden Pläne bekanntgegeben hatte. Auch die neuen Zolldrohungen aus den USA trüben derzeit die Stimmung an den Ölmärkten.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 9.15 Uhr (MEZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,25 auf 59,19 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,35 auf 63,78 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 3: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Bildquelle: farbled / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’442.63 11’733.26
Gold Krügerrand 1 oz 3’848.78 3’634.14
Gold Philharmoniker 1 oz 3’880.75 3’671.04
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 732.28 685.73
Goldbarren 250 g - philoro 30’577.65 29’357.90
Silber CombiBar® 100 g 375.93 249.04
Silber Maple Leaf 1 oz 93.54 72.78
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’762.03 2’323.33

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Krypto News: Ethereum auf Weg zu $15.000 bis 2027
Gold, Öl & Co. in KW 3: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Zolldrohungen im Grönland-Streit: SMI schwächer -- DAX knapp unter 25'000 Punkte -- Märkte in Fernost mehrheitlich im Minus
Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Top-IPOs 2026: Sechs Unternehmen mit Aussicht auf Rekordbörsengänge
Ethereum Prognose: Wird ETH 2026 auf 12.000 Dollar steigen?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:15 Aktivisten verifizieren fast 4.000 Tote bei Iran-Protesten
10:15 Klingbeil: Es wird deutliche Antwort Europas auf Trump geben
10:07 Neue Prämie soll E-Autos und deutsche Hersteller stärken
10:06 Neue E-Auto-Förderung: Wer jetzt wie viel Geld bekommt
10:04 ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt BBVA mit 'Overweight' wieder auf - Ziel 23,50 Euro
10:02 OTS: KfW / KfW Research: Kredithürde bei Mittelständlern auf Rekordniveau
10:02 OTS: Henkel AG & Co. KGaA / Henkel startet ins Jubiläumsjahr 2026 (FOTO)
09:59 Douglas-Aktie unter Druck: Gewinnmarge im ersten Quartal gesunken
09:58 Ölpreise geben nach - Grönland-Streit im Blick
09:56 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Zollsorgen werfen Dax zurück