SMI 12'103 -0.2%  SPI 16'803 -0.1%  Dow 46'293 -0.2%  DAX 23'611 0.4%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5'472 0.6%  Gold 3'775 0.3%  Bitcoin 89'279 0.7%  Dollar 0.7923 0.1%  Öl 67.8 0.1% 
Wenig Bewegung bei US-Dollar, Franken und Euro
Goldpreis im Fokus: Rücksetzer nach Allzeithoch
Galderma-Aktie: Neue Daten zu Ästhetik-Portfolio für Schönheitskongress angekündigt
Swisscom-Aktie: Telekomanbieterin will wohl Jobs verlagern
DHL-Aktie: DHL Express erweitert Luftfrachtkapazität ab Hanoi
Goldpreis und Ölpreis 24.09.2025 07:44:55

Goldpreis im Fokus: Rücksetzer nach Allzeithoch

Goldpreis im Fokus: Rücksetzer nach Allzeithoch

Der Goldpreis bewegt sich im frühen Mittwochshandel knapp unterhalb seines am Vortag erzielten neuen Rekordhochs.

Ölpreis (WTI)
63.52 USD -0.19%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Aufgrund der vorsichtigen Bemerkungen von US-Notenbankchef Jerome Powell zu möglichen Zinssenkungen geriet die Rekordfahrt leicht ins Stocken. Im Vorfeld der für Freitag erwarteten US-Inflationsdaten hielten sich die Marktakteure mit weiteren Käufen zurück. Am morgigen Donnerstag dürften sie sich für die wöchentlichen Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe und den Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter (beide 14.30 Uhr) besonders stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neuer Arbeitsloser von 231'000 auf 235'000 erhöht haben und der Auftragseingang (Juli) gegenüber dem Vormonat um 2,8 Prozent gesunken sein, nachdem er im Monat zuvor sogar um 9,4 Prozent eingebrochen war. Die Warnung der NATO an Russland, man werde alle notwendigen militärischen und nicht-militärischen Mittel einsetzen, um sich zu verteidigen, erhöhte die Spannungen zwischen beiden Gegnern. Auch US-Präsident Donald Trump änderte seinen Ton und erklärte, dass die Ukraine ihr gesamtes von Russland besetztes Territorium zurückgewinnen könne.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MESZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 10,00 auf 3'805,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Eingetrübtes Marktsentiment

Der Ölpreis reagierte auf den am Vorabend veröffentlichten API-Wochenbericht positiv und zeigte sich nach der Ggestrigen Erholung stabil. Laut Daten des American Petroleum Institute (API) haben sich die US-Rohölbestände in der Woche zum 19. September um 3,82 Mio. Barrel reduziert. Benzinvorräte fielen um 1,05 Mio. Barrel, während Destillatbestände um 518'000 Barrel stiegen. Offizielle Regierungsdaten der EIA werden am Nachmittag (16.30 Uhr) veröffentlicht. Sollten diese Daten ebenfalls auf ein sinkendes Angebot hindeuten, dürfte dies dem fossilen Energieträger zu einer stabilen Tendenz verhelfen, falls die US-Konjunkturindikatoren zum US-Arbeitsmarkt bzw. zu den langlebigen Wirtschaftsgütern nicht deutlich schwächer als erwartet ausfallen. Anhaltende Lieferunterbrechungen in Russland sowie das ins Stocken geratene Abkommen zur Wiederaufnahme der Ölexporte aus dem irakischen Kurdistan haben die jüngste Talfahrt des fossilen Energieträgers erst einmal beendet.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,12 auf 63,53 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,05 auf 67,02 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.ch

Gold, Öl & Co. in KW 38: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Bildquelle: ded pixto / Shutterstock.com
Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: So entwickeln sich Rüstungsaktien am Dienstag
Goldpreis-Rally: Warum Goldman Sachs bis 2026 neue Rekorde voraussagt
Plug Power-Aktie legt deutlich zu: Analysten-Upgrade beflügelt Brennstoffzellenhersteller
Nach Milliardendeal mit OpenAI: Experten sehen für die NVIDIA-Aktie noch mehr Potenzial
Santhera-Aktie bricht jedoch zweistellig ein: Santhera setzt sich nach deutlichem Umsatzplus im Halbjahr höhere Ziele
Berkshire Hathaway steigt aus: Warren Buffett verkauft alle BYD-Anteile - Aktie unter Druck
Bitcoin-Abflüsse auf Rekordhoch: Steht der Kryptomarkt vor einer Angebotslücke?
D-Wave-Aktie nach Kapitalerhöhung wieder im Plus - Erholung nach Rückschlag
UBS-Aktie letztlich im Plus: Mit Frankreich im Steuerstreit geeinigt
Nach Bitcoin-Erfolg: BlackRock plant wohl tokenisierte ETFs

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Asiens Börsen in Grün

Die asiatischen Indizes präsentieren sich am Mittwoch freundlich. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag richtungslos, während der deutsche Leitindex Aufschläge verbuchte. Die US-Börsen bewegten sich abwärts.

