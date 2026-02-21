|Rohstoffkurse im Fokus
|
21.02.2026 10:13:20
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.
Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis. Um 10:10 Uhr notierte der Goldpreis bei 5.098,50 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (5.098,50 US-Dollar).
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|13’231.31
|12’444.80
|Gold Krügerrand 1 oz
|4’099.85
|3’852.14
|Gold Philharmoniker 1 oz
|4’130.70
|3’891.24
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|778.18
|726.87
|Goldbarren 250 g - philoro
|32’549.34
|31’136.76
|Silber CombiBar® 100 g
|342.17
|202.61
|Silber Maple Leaf 1 oz
|84.37
|64.56
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|2’481.36
|2’095.35
