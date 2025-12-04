Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’894 0.3%  SPI 17’740 0.4%  Dow 47’803 -0.2%  DAX 23’882 0.8%  Euro 0.9360 0.3%  EStoxx50 5’718 0.4%  Gold 4’209 0.1%  Bitcoin 73’891 -1.3%  Dollar 0.8033 0.5%  Öl 63.3 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Alphabet A29798540Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Top News
Neues MSCI-Kriterium setzt Strategy-Aktie unter Druck - Saylor widerspricht deutlich
C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Aktie höher
Apple-Aktie fällt: Twint wehrt sich offenbar gegen Apple
Vom NVIDIA-Tippgeber zum KI-Scout: Marktexperte Wang erklärt seine aktuellen Top-Picks
Meta-Aktie deutlich fester: Meta holt sich für KI-Geräte Design-Experten von Apple -- Kürzung des Metaverse-Budgets geplant
Suche...
Commodities im Blick 04.12.2025 20:43:14

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Für den Goldpreis ging es am Abend bergauf. Der Kurs legte um 20:40 Uhr um 0,15 Prozent auf 4.209,53 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.203,19 US-Dollar gestanden hatte.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 20:41 Uhr steht ein Minus von -2,63 Prozent auf 56,95 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 58,49 US-Dollar.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 1.655,50 US-Dollar am Vortag auf 1.646,00 US-Dollar nach unten (--0,57 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -0,48 Prozent auf 1.443,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.450,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 20:31 Uhr steht ein Plus von 0,78 Prozent auf 63,24 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 62,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 1,20 Prozent auf 59,66 US-Dollar. Am Vortag standen noch 58,95 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,63 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,61 Prozent.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 1,59 Prozent auf 3,03 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,98 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4,04 US-Dollar) geht es um 2,03 Prozent auf 4,12 US-Dollar nach oben.

Daneben präsentiert sich der Lebendrindpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:05 Uhr notiert der Lebendrindpreis 1,12 Prozent stärker bei 2,21 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2,19 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Maispreis um 1,33 Prozent auf 4,37 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,32 US-Dollar.

Währenddessen legt der Mastrindpreis um 1,49 Prozent auf 3,37 US-Dollar zu. Gestern war der Mastrindpreis noch 3,32 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr auf. Es geht 1,04 Prozent auf 1,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1,49 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,36 Prozent auf 11,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,16 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,03 Prozent auf 308,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 308,40 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,52 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,51 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,35 Prozent.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,15 US-Dollar nach unten (--0,33 Prozent).

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend hinzu. Um 1,32 Prozent auf 5,06 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 5,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis nordwärts. Um 20:05 Uhr steht ein Plus von 0,74 Prozent auf 0,81 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Mageres Schwein Preis-Kurs noch bei 0,81 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Sinkflug. Um 20:13 Uhr gibt der Milchpreis um -6,29 Prozent auf 16,10 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 17,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 60,76 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 20:40 Uhr bei 60,76 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kohlepreis südwärts. Der Kohlepreis sinkt -1,62 Prozent auf 97,20 US-Dollar, nach 98,50 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Reispreis nordwärts. Um 20:16 Uhr steht ein Plus von 1,77 Prozent auf 10,09 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Reispreis-Kurs noch bei 9,92 US-Dollar.

Nach 531,00 US-Dollar am Vortag ist der Holzpreis am Donnerstagabend um 0,56 Prozent auf 534,00 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Alistair Scott / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’223.96 10’697.88
Gold Krügerrand 1 oz 3’464.10 3’317.21
Gold Philharmoniker 1 oz 3’492.87 3’350.89
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 659.09 625.93
Goldbarren 250 g - philoro 27’554.39 26’769.63
Silber CombiBar® 100 g 268.33 170.91
Silber Maple Leaf 1 oz 54.49 46.13
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’689.66 1’441.16

Meistgelesene Nachrichten

SMI nach Inflationszahlen letztlich schwächer -- DAX geht kaum verändert in den Feierabend -- US-Börsen schliessenhöher -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Mercedes-Aktie tiefer: Källenius führt europäische Autoindustrie erneut an
Insiderkäufe und bullishes Kursziel stützen Rheinmetall-Aktie nur kurz - RENK und HENSOLDT freundlich
Baloise-Aktie leicht fester: Helvetia Baloise baut vor allem doppelt besetzte Stabsstellen ab
NVIDIA-Aktie im Blick: CEO Huang und Trump sprechen über mögliche Beschränkungen für KI-Chips
Plug Power-Aktie erholt sich: NASA-Deal stärkt Perspektiven der Wasserstoff-Industrie
Bayer-Aktie im Minus: 2a-Studie mit Nierenmedikament soll starten
SoftwareONE-Aktie unter Druck: Kaderleute unter Verdacht auf Insiderhandel - Razzia in 3 Ländern
Leonteq-Aktie nach Gewinnwarnung mit Kursrutsch: 2025 wird Verlust im tiefen zweistelligen Millionenbereich erwartet
Vulcan Energy-Aktie dennoch leichter: Kapitalerhöhung bringt Milliarden für Zero-Carbon-Lithium

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Portfolio
Ken Fishers Investitionen
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im dritten Quartal 2025
Depot aufgedeckt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Michael Burrys letzte Moves: So investierte der Big-Short-Star im dritten Quartal 2025
Im Depot von Starinvestor Michael Burry bleibt selten ein Stein auf dem anderen. Auch im dritten ...
Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
21:05 Devisen: Euro zum Dollar knapp im Minus
20:59 EU-Einigung auf schwächeres Waldschutzgesetz
20:59 US-Angriff auf Überlebende: Admiral entlastet Minister
20:57 ROUNDUP/Russisches Geld: Merz sucht Lösung mit Belgien
20:57 ROUNDUP: Mehr Tempo bei Geothermie-Projekten
20:36 Russisches Geld: Merz sucht Lösung mit Belgien
20:19 ROUNDUP: Bund und Länder vertagen Finanzen - Paket für modernen Staat
20:18 ROUNDUP/Träge Glasspritzen-Nachfrage: Schott Pharma blickt verhalten auf 2026
20:07 ROUNDUP: Nato passt Kommandostruktur an neue Bedrohungslage an
20:06 Aufsichtsgremium: Hegseth riskierte Gefährdung von Soldaten