Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’467 0.4%  SPI 18’563 0.4%  Dow 49’408 1.1%  DAX 25’065 1.1%  Euro 0.9183 -0.1%  EStoxx50 6’064 0.9%  Gold 4’932 5.8%  Bitcoin 61’322 -0.1%  Dollar 0.7772 -0.3%  Öl 65.9 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Siemens Energy-Aktie auf Rekordjagd: Analysten sehen massives Potenzial im Gasturbinen-Sektor
NVIDIA-Aktie im Fokus: Ärger mit OpenAI - Zweifel an KI-Chips wachsen
Newron-Aktie legt zu: Neue Fachpublikation zu Evenamide
Youngtimers-Aktie: Massives Investment in Bitcoin-Mining
Suche...
Plus500 Depot
03.02.2026 09:54:36

Gold und Silber wieder auf Erholungskurs

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Zürich (awp/afp) - Die Preise für Gold und Silber haben sich in der Nacht auf Dienstag wieder gefangen. Nach mehreren Tagen mit starken Verlusten drehten die Edelmetalle am Dienstag den Kurs: Gegen 9.00 Uhr stieg der Goldpreis um 5 Prozent auf 4898 Dollar je Unze und der Silberpreis um knapp 9 Prozent auf 86 Dollar je Unze.

Als Grund für die Erholung nennt Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei Swissquote, das Unterschreiten der 50-Tage-Durchschnittslinie. "In beiden Fällen war es der 50-Tage-Durchschnitt, der die Kaufbereitschaft wieder anheizte." Demnach werden Käufer, die auf fallende Kurse gesetzt haben, wieder aktiv, sobald Gold und Silber unter die 50-Tage-Durchschnittslinie fallen.

Ein Grund zur Erleichterung ist das laut Chris Weston von der Brokerfirma Pepperstone aber noch nicht: "Die Märkte für Geld und Gold bleiben etwas unberechenbar. Nach einem solchen Einbruch bleiben Narben zurück und es wird Zeit brauchen, bis der Markt wieder Vertrauen fasst". Die chinesische Nachfrage, die möglicherweise durch den jüngsten Preisverfall angekurbelt wird, werde genau beobachtet.

Grundsätzlich bleiben die Aussichten für Gold laut dem Experten aber gut, denn das Edelmetall gilt in unsicheren Zeiten als "sicherer Hafen". Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für viele Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird.

"Die langfristige Goldpreisprognose ist weiterhin positiv", bekräftigt auch Ozkardeskaya. So halte etwa die Unsicherheit in Bezug auf Handel und Geopolitik an und die Verschuldung der G7-Staaten werde sich voraussichtlich noch verschärfen.

"Kettenreaktion" nach Fed-Personalie

Am vergangenen Freitag erlebten Gold und Silber einen beispiellosen Einbruch, nachdem beide Metallpreise am Donnerstag noch neue Höchststände erreicht hatten. Experten führten den Ausverkauf auf die Ernennung von Kevin Warsh als Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell zurück. Damit seien bei Investoren Zweifel aufgekommen, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird, hiess es. Die Ernennung habe eine "Kettenreaktion" ausgelöst, so die Bank Berenberg.

Andere Marktbeobachter betonten, dass der Markt zuvor sehr stark gelaufen und entsprechend spekulativ war. Als die Preise zu fallen begonnen hätten, sei es unter anderem zu Zwangsliquidationen gekommen.

Am gestrigen Montag war Gold im frühen Handel zeitweise um mehr als 8 Prozent abgesackt, während es für Silber vorübergehend prozentual zweistellig abwärts ging. Im Verlauf des Tages konnten die beiden Edelmetalle die Verluste aber eingrenzen. Zum Vergleich: Erst am Donnerstag hatten beide Metalle noch Rekordstände markiert. Während Gold in der Spitze 5594 US-Dollar kostete, wechselte Silber zu fast 122 Dollar die Hand.

ls/hr/dm

Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’960.38 11’572.15
Gold Krügerrand 1 oz 4’013.05 3’583.78
Gold Philharmoniker 1 oz 4’046.38 3’620.17
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 763.54 676.23
Goldbarren 250 g - philoro 31’869.39 28’954.49
Silber CombiBar® 100 g 354.55 194.65
Silber Maple Leaf 1 oz 87.78 66.17
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’706.34 2’011.57

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SAP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
Aktien von Microsoft und NVIDIA leiden unter Zweifeln am möglichen OpenAI-Milliardeninvestment
Nestlé-Aktie in Grün: Unternehmen weist Vorwürfe von Foodwatch zurück
Bitcoin, Ethereum und Co. bleiben unter Druck - teils zweistellige Verluste
SMI und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Asiens Börsen am Montag schliesslich tiefrot
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag auf grünem Terrain
Was Analysten von der Allianz-Aktie erwarten
Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:54 Rund 13,3 Millionen Menschen in Deutschland armutsgefährdet
09:53 Gold und Silber erholen sich deutlich nach Turbulenzen - Gold über 4.900 Dollar
09:48 WDH/Frankreich: Inflation nähert sich weiter der Null-Marke
09:48 WDH/ROUNDUP/Russischer Angriffskrieg: Raketen gegen Kiew und Charkiw
09:45 WDH/ROUNDUP: Rentenreform soll Priorität haben - Merz: Paradigmenwechsel
09:36 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight'
09:36 OUNDUP: Rentenreform soll Priorität haben - Merz: Paradigmenwechsel
09:35 ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Fraport auf 90,50 Euro - 'Overweight'
09:35 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'
09:31 KSB-Aktie in Grün: Rekordjahr 2025 - Wachstumskurs 2026 geplant