|Rohstoffkurse im Fokus
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28.11.2026 10:13:20
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Samstagvormittag
Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.
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Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 3.654,49 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 3.654,49 US-Dollar.
Redaktion Finanzen.net
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