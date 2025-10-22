DocMorris platziert Wandelanleihe über 49,6 Millionen Franken erfolgreich

Frauenfeld (awp) - Einen Tag nach der Ankündigung hat die Online-Apotheke DocMorris die Platzierung ihrer neuen Wandelanleihe abgeschlossen. Das Volumen beläuft sich auf 49,6 Millionen Franken und liegt damit leicht über der am Vortag genannten Zielgrösse von rund 45 Millionen Franken.

Die Anleihe mit Fälligkeit im August 2028 ist in neu ausgegebene oder bestehende Namenaktien wandelbar. Der Kupon wurde auf 3,00 Prozent pro Jahr festgelegt, wie die Online-Apotheke am Mittwoch mitteilte.

Der Wandlungspreis beträgt 6,54 Franken. Das entspricht einer Prämie von 20 Prozent gegenüber dem Referenzpreis von 5,45 Franken.

Die Emission dient der Finanzierung des angekündigten Rückkaufs der 2026 fälligen Wandelanleihe, von der noch 87,6 Millionen Franken ausstehen. Der Rückkaufpreis beträgt 1035 Franken pro Anleihe beziehungsweise 103,5 Prozent des Nennwerts, zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

Das Rückkaufangebot ("Tender Offer") wurde am Mittwoch offiziell veröffentlicht. Die Cooling-off-Periode läuft vom 23. Oktober bis 5. November, die Angebotsfrist vom 6. bis 12. November 2025. Die Abwicklung ist für den 17. November vorgesehen.

jl/to