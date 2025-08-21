Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.08.2025 12:06:36

Anleihe: Zug Estates nimmt 100 Mio Franken für knapp 7 Jahre auf

Zug Estates
202.00 CHF -2.42%
Zürich (awp) - Die Zug Estates Holding AG emittiert unter Federführung von UBS und Zürcher Kantonalbank eine Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,250%
Emissionspreis:  100,259%
Laufzeit:        6,979 Jahre, bis 17.09.2032
Liberierung:     25.09.2025
Yield to Mat.:   1,211%
Spread (MS):     +92 BP
Spread (Govt.):  +109 BP
ISIN:            CH1471403795
Kotierung:       SIX, ab 23.09.2025
Stückelung:      5000 Fr.

