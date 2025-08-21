|Kurse + Charts + Realtime
21.08.2025 12:06:36
Anleihe: Zug Estates nimmt 100 Mio Franken für knapp 7 Jahre auf
Zug Estates
202.00 CHF -2.42%
Zürich (awp) - Die Zug Estates Holding AG emittiert unter Federführung von UBS und Zürcher Kantonalbank eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,250% Emissionspreis: 100,259% Laufzeit: 6,979 Jahre, bis 17.09.2032 Liberierung: 25.09.2025 Yield to Mat.: 1,211% Spread (MS): +92 BP Spread (Govt.): +109 BP ISIN: CH1471403795 Kotierung: SIX, ab 23.09.2025 Stückelung: 5000 Fr.
pre/cg
