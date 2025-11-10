Westpac Banking CorpShs Aktie 646432 / US9612143019
10.11.2025 13:48:36
Anleihe: Westpac Banking Corp. nimmt 210 Mio Fr. für 7 Jahre auf
Zürich (awp) - Die Westpac Banking Corporation begibt eine (Covered Bond) Anleihe unter der Federführung der Deutschen Bank und der UBS zu folgenden Konditionen
Betrag: 210 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,5875% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 7 Jahre, bis 24.11.2032 Liberierung: 24.11.2025 Spread (MS): +35 BP Spread (Govt.): +55 BP ISIN: CH1494626406 Rating: Aa2/AA-/AA- (Moody's/S&P/Fitch) Instr. Rating: Aaa/AAA (Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 20.11.2025
