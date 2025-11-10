Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.11.2025 13:48:36

Anleihe: Westpac Banking Corp. nimmt 210 Mio Fr. für 7 Jahre auf

Zürich (awp) - Die Westpac Banking Corporation begibt eine (Covered Bond) Anleihe unter der Federführung der Deutschen Bank und der UBS zu folgenden Konditionen 

Betrag:          210 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,5875%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 24.11.2032
Liberierung:     24.11.2025
Spread (MS):     +35 BP
Spread (Govt.):  +55 BP
ISIN:            CH1494626406
Rating:          Aa2/AA-/AA- (Moody's/S&P/Fitch)
Instr. Rating:   Aaa/AAA (Moody's/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 20.11.2025

pre

