18.08.2025 13:42:36
Anleihe: Nationwide Building Society holt sich 175 Millionen Franken für 7 Jahre
Nationwide Building Society Core Capital Deferred Shs
129.92 GBP -0.29%
Zürich (awp) - Die Nationwide Building Society begibt eine Anleihe (Covered Bonds) unter der Federführung von Deutsche Bank und UBS zu folgenden Konditionen:
Betrag: 175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,680% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 7 Jahre, bis 08.09.2032 Liberierung: 08.09.2025 Spread (MS): +43 BP Spread (Govt.): +55 BP ISIN: CH1474857088 Rating: AAA/AAA (S&P/Fitch) Instr. Rating: AAA/AAA (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 04.09.2025
