Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’037 -0.3%  SPI 16’722 -0.3%  Dow 44’946 0.1%  DAX 24’266 -0.4%  Euro 0.9425 -0.2%  EStoxx50 5’415 -0.6%  Gold 3’346 0.3%  Bitcoin 92’777 -2.1%  Dollar 0.8074 0.1%  Öl 66.1 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882Rheinmetall345850
Top News
Amazon-Aktie schwächelt: Amazon stellt Appstore für Android diese Woche ein
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Xpeng veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Neues Patent: Realisiert Tesla den lange versprochenen Roadster nun doch?
ProSiebenSat.1-Aktie im Plus: Keine Mehrheit für MFE zum Stichtag
Suche...

Nationwide Building Society Core Capital Deferred Shs Aktie 23006611 / GB00BBQ33664

Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2025 13:42:36

Anleihe: Nationwide Building Society holt sich 175 Millionen Franken für 7 Jahre

Nationwide Building Society Core Capital Deferred Shs
129.92 GBP -0.29%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Die Nationwide Building Society begibt eine Anleihe (Covered Bonds) unter der Federführung von Deutsche Bank und UBS zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,680%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 08.09.2032
Liberierung:     08.09.2025
Spread (MS):     +43 BP
Spread (Govt.):  +55 BP
ISIN:            CH1474857088
Rating:          AAA/AAA (S&P/Fitch)
Instr. Rating:   AAA/AAA (S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 04.09.2025

pre

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Statistik zeigt: So viele Menschen besitzen wirklich einen vollständigen Bitcoin
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Die Performance der Kryptowährungen in KW 33: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille gegen Leberfibrose - FDA-Zulassung erteilt
ETF-Portfolio aufbauen: Drei Strategien im Vergleich
NVIDIA-Aktie: Wie viel Potential besitzt das Netzwerkgeschäft wirklich?
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus: Anleger interpretieren Signale als Zeichen für anhaltende Rüstungsnachfrage

Top-Rankings

2. Quartal 2025: So hat George Soros sein Depot angepasst
So hat George Soros im zweiten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}