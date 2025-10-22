Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.10.2025 10:57:36

Anleihe: KB Schwyz nimmt 150 Mio Franken für 9 Jahre auf

Zürich (awp) - Die Schwyzer Kantonalbank begibt in Eigenregie eine Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,75%
Emissionspreis:  100,130%
Laufzeit:        9 Jahre, bis 17.11.2034
Liberierung:     17.11.2025
Yield to Mat.:   0,74%
Spread (MS):     +40 BP
ISIN:            CH1498956932
Rating:          AA+ (S&P), AAA (ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 14.11.2025

cf/cg

