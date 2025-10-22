|
22.10.2025 10:57:36
Anleihe: KB Schwyz nimmt 150 Mio Franken für 9 Jahre auf
Zürich (awp) - Die Schwyzer Kantonalbank begibt in Eigenregie eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,75% Emissionspreis: 100,130% Laufzeit: 9 Jahre, bis 17.11.2034 Liberierung: 17.11.2025 Yield to Mat.: 0,74% Spread (MS): +40 BP ISIN: CH1498956932 Rating: AA+ (S&P), AAA (ZKB) Kotierung: SIX, ab 14.11.2025
cf/cg
Anzeige
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX im Minus -- Asien Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte etwas schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die Börsen in Fernost finden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung.