11.09.2025 08:45:37
Anleihe: Groupe E nimmt mit zwei Tranchen 250 Millionen Franken auf
(Um Verwendungszweck ergänzt)
Zürich (awp) - Die Groupe E SA begibt zwei Anleihe unter der Federführung der UBS zu folgenden Konditionen:
1. Tranche Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,750% Emissionspreis: 100,069% Laufzeit: 4 Jahre, bis 26.09.2029 Liberierung: 26.09.2025 Yield to Mat.: 0,733% Spread (MS): +70 BP Spread (Govt.): +75 BP ISIN: CH1485827013 Rating: A/A (UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 24.09.2025 Stückelung: 5000 Fr. 2. Tranche Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,405% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 10 Jahre, bis 26.09.2035 Liberierung: 26.09.2025 Spread (MS): +98 BP Spread (Govt.): +114 BP ISIN: CH1485827021 Rating: A/A (UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 24.09.2025 Stückelung: 5000 Fr.
Die Mittel werden laut Firmenangaben für den Aus- und Umbau der Stromnetze, den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie für den Ausbau der Fernwärmenetze verwendet.
cg/ra
