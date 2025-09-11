Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’217 -0.5%  SPI 16’950 -0.4%  Dow 45’491 -0.5%  DAX 23’633 -0.4%  Euro 0.9346 -0.1%  EStoxx50 5’361 -0.1%  Gold 3’633 -0.2%  Bitcoin 91’479 0.5%  Dollar 0.7997 0.1%  Öl 67.4 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Covestro-Deal: Adnoc stimmt EU-Bedingungen offenbar zu
BLKB-Aktie: BLKB-Gutachter stellen Mängel und Versäumnisse fest
SMG-Aktie: SMG treibt Börsengang voran und startet Bookbuilding
Bitcoin steigt vor US-Preisdaten auf höchsten Stand seit über zwei Wochen
So sollte NVIDIA seinen Milliarden-Cashberg einsetzen: Das sagen Experten
Suche...
11.09.2025 08:45:37

Anleihe: Groupe E nimmt mit zwei Tranchen 250 Millionen Franken auf

(Um Verwendungszweck ergänzt)

Zürich (awp) - Die Groupe E SA begibt zwei Anleihe unter der Federführung der UBS zu folgenden Konditionen: 

1. Tranche
Betrag:          100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,750%
Emissionspreis:  100,069%
Laufzeit:        4 Jahre, bis 26.09.2029
Liberierung:     26.09.2025
Yield to Mat.:   0,733%
Spread (MS):     +70 BP
Spread (Govt.):  +75 BP
ISIN:            CH1485827013
Rating:          A/A (UBS/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 24.09.2025
Stückelung:      5000 Fr.

2. Tranche
Betrag:          150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,405%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        10 Jahre, bis 26.09.2035
Liberierung:     26.09.2025
Spread (MS):     +98 BP
Spread (Govt.):  +114 BP
ISIN:            CH1485827021
Rating:          A/A (UBS/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 24.09.2025
Stückelung:      5000 Fr.

Die Mittel werden laut Firmenangaben für den Aus- und Umbau der Stromnetze, den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie für den Ausbau der Fernwärmenetze verwendet.

cg/ra

Meistgelesene Nachrichten

RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Mittwochvormittag ins Plus
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Mittwochvormittag zu
Idorsia Aktie News: Idorsia präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor US-Inflationsdaten: SMI vorbörslich leicht höher -- DAX etwas tiefer erwartet -- Gewinne in Asien - Börse in Japan mit Allzeithoch
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochvormittag mit Einbussen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag stärker
Aktien New York: Optimismus kurz vor Beginn der Rede von Fed-Chef Powell
Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX
DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}