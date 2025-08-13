|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 12:48:36
Anleihe: BNP Paribas nimmt 300 Mio Fr. bis 2035 auf
BNP Paribas
74.11 CHF 2.91%
Zürich (awp) - Die französische Grossbank BNP Paribas emittiert in Eigenregie eine Anleihe (Tier 2 Notes) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,3550% (für die ersten 5 Jahre) Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 10 Jahre, bis 27.08.2035 (Optionaler Rückruf nach 5 Jahren) Liberierung: 27.08.2025 Spread (MS): +130 BP Spread (Govt.): +139 BP ISIN: CH1450810192 Issuer Rating: A1/A+/A+ (Moody's/S&P/Fitch) Instr. Rating: Baa2/BBB+/A- (Moody's/S&P) Kotierung: SIX, ab 25.08.2025
uh
