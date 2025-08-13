Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13.08.2025 12:48:36

Anleihe: BNP Paribas nimmt 300 Mio Fr. bis 2035 auf

BNP Paribas
74.11 CHF 2.91%
Zürich (awp) - Die französische Grossbank BNP Paribas emittiert in Eigenregie eine Anleihe (Tier 2 Notes) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,3550% (für die ersten 5 Jahre)
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        10 Jahre, bis 27.08.2035 
                 (Optionaler Rückruf nach 5 Jahren)
Liberierung:     27.08.2025
Spread (MS):     +130 BP
Spread (Govt.):  +139 BP
ISIN:            CH1450810192
Issuer Rating:   A1/A+/A+ (Moody's/S&P/Fitch)
Instr. Rating:   Baa2/BBB+/A- (Moody's/S&P)
Kotierung:       SIX, ab 25.08.2025

uh

