Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’198 0.1%  SPI 16’917 0.1%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’980 0.3%  Euro 0.9369 0.2%  EStoxx50 5’363 0.2%  Gold 3’470 0.6%  Bitcoin 86’704 0.0%  Dollar 0.7995 0.0%  Öl 68.0 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Buffett feiert 95. Geburtstag: Führungswechsel und neue Herausforderungen für Berkshire Hathaway-Aktie
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
HSBC-Aktie gewinnt: Früherer Barclays-Finanzchef Kheraj könnte neuer HSBC-Chairman werden
SIX Group: Börsenumsätze im August stark gefallen - Plus im Vergleich zum Vorjahr
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Suche...
Plus500 Depot
Handelsvolumen geschrumpft 01.09.2025 12:30:36

SIX Group: Börsenumsätze im August stark gefallen - Plus im Vergleich zum Vorjahr

SIX Group: Börsenumsätze im August stark gefallen - Plus im Vergleich zum Vorjahr

Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange sowie an der zur SIX gehörenden spanischen BME Exchange ist im August gegenüber dem Vormonat saisonal bedingt geschrumpft.

Im Vergleich zum Vorjahr haben die Erlöse aber zugenommen.

Der kombinierte Handelsumsatz der SIX Gruppe fiel im Berichtsmonat im Vergleich zum Juli um 23,5 Prozent auf 105 Milliarden Franken, wie die Börsenbetreiberin am Montag mitteilte. Die Zahl der Transaktionen nahm um 21,6 Prozent ab.

Gegenüber August 2024 steht indes beim Umsatz ein Plus von 4 Prozent zu Buche. Derweil hat die Anzahl Transaktionen gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls um 3,7 Prozent abgenommen.

Mit Blick auf die einzelnen Produktsegmente haben im Vergleich zum August 2024 einzig Anleihen zulegen können (+12,7). Aktien (-0,3%) und vor allem Derivate (-23,4%) sowie ETFs (-22,6%) erzielten deutlich weniger Umsatz als im Vorjahr.

sta/uh

Zürich (awp)

Weitere Links:

Schweizer Börse SIX erleidet Gewinneinbruch im Halbjahr
SIX Group im Juli mit einem weiterhin kräftigen Wachstum im Handel
Rekordhalbjahr für Europas ETF-Sektor: SIX profitiert vom starken Zuwachs

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA, Microsoft & Co.: Die 10 grössten US-Aktienpositionen der Zurich Insurance Group im Q2 2025
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Stadler Rail-Aktie profitiert: Konsortium zieht Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn an Land
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel - NVIDIA-Aktie unter Beobachtung
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
XRP Kurs Prognose: Ist der Hype vorbei?
Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten
RWE-Aktie im Minus: Halbjahresergebnisse etwas schwächer als erwartet

Top-Rankings

Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
August 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}