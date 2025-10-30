|Unter der Prognose
30.10.2025 14:25:43
HVPI-Inflation sinkt in Deutschland im Oktober
Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Oktober weniger stark nachgelassen als erwartet.
Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,3 (2,4) Prozent. Volkswirte hatten eine Jahresrate von 2,2 Prozent erwartet. Die monatliche Teuerungsrate betrug 0,3 (0,2) Prozent. Die Prognose hatte auf 0,2 Prozent gelautet. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, belief sich im Oktober auf 2,8 Prozent.
Die Warenpreise erhöhten sich mit einer Jahresrate von 1,2 (1,4) Prozent, wobei die Energiepreise um 0,9 (0,7) Prozent sanken. Nahrungsmittel kosteten 1,3 (2,1) mehr als vor Jahresfrist, Dienstleistungen verteuerten sich um 3,5 (3,4) Prozent.
EZB-Chefin Christine Lagarde erwartet eine längere Phase annähernder Preisstabilität im Euroraum, also Inflationsraten nahe dem Ziel der Zentralbank.
