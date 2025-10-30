Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’281 -0.3%  SPI 17’016 -0.2%  Dow 47’279 -0.7%  DAX 24’098 -0.1%  Euro 0.9283 0.0%  EStoxx50 5’676 -0.5%  Gold 3’975 0.8%  Bitcoin 87’010 -1.2%  Dollar 0.8030 0.4%  Öl 64.2 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
HVPI-Inflation sinkt in Deutschland im Oktober
Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Samsung und SK Hynix: KI-Partner treiben Preise und Gewinne in Milliardenhöhe
EZB-Entscheid: Leitzins bleibt unangetastet
Ausblick: FUCHS SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
200.- Saxo-Deal
Unter der Prognose 30.10.2025 14:25:43

HVPI-Inflation sinkt in Deutschland im Oktober

HVPI-Inflation sinkt in Deutschland im Oktober

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Oktober weniger stark nachgelassen als erwartet.

Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) sank auf eine Jahresrate von 2,3 (Vormonat: 2,4) Prozent, wie das Statistische Bundesamts (Destatis) mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 2,2 Prozent Inflation prognostiziert. Gegenüber dem Vormonat stieg der Index um 0,3 (0,2) Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,2 Prozent prognostiziert.

Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,3 (2,4) Prozent. Volkswirte hatten eine Jahresrate von 2,2 Prozent erwartet. Die monatliche Teuerungsrate betrug 0,3 (0,2) Prozent. Die Prognose hatte auf 0,2 Prozent gelautet. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, belief sich im Oktober auf 2,8 Prozent.

Die Warenpreise erhöhten sich mit einer Jahresrate von 1,2 (1,4) Prozent, wobei die Energiepreise um 0,9 (0,7) Prozent sanken. Nahrungsmittel kosteten 1,3 (2,1) mehr als vor Jahresfrist, Dienstleistungen verteuerten sich um 3,5 (3,4) Prozent.

EZB-Chefin Christine Lagarde erwartet eine längere Phase annähernder Preisstabilität im Euroraum, also Inflationsraten nahe dem Ziel der Zentralbank.

DJG/apo/mgo

DOW JONES

Weitere Links:

EZB-Entscheid: Leitzins bleibt unangetastet
Wie erwartet: US-Notenbank senkt Leitzins erneut
Chinesische Zentralbank lässt LPR-Referenzzins für Bankkredite unverändert

Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
adidas-Aktie fällt dennoch zurück: Gewinne sprudeln
BASF-Aktie steigt: Besseres Ergebnis als erwartet - Aktienrückkauf beginnt im November -- Sparkurs bei Investitionen
Idorsia-Aktie rutscht ab: Quviviq treibt Umsatz kräftig an
Mercedes-Benz-Aktie höher: Anleger reagieren positiv auf Sparprogramm und Rückkäufe
Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: adidas-Aktie mit Outperform
NVIDIA-Aktie dank Milliardendeal im Plus - Nokia springt zweistellig hoch
Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen uneins -- SMI und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Allzeithoch
Novo-Nordisk-Aktie schwächer: Dänen wollen Pfizer Metsera-Übernahme wegschnappen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
14:27 Noch kein Termin für günstigere Führerscheine in Deutschland absehbar
14:22 Merz würdigt 'wertvolle' Beziehungen zur Türkei
14:21 ROUNDUP: Inflation lässt nach - aber weiter über zwei Prozent
14:20 EZB hält Leitzinsen im Euroraum wie erwartet konstant
14:17 Merck & Co hebt nach überraschend gutem Quartal erneut Gewinnziel an
14:13 ROUNDUP 3/Chipmangel, Zölle, Porsche: VW kämpft mit vielen Baustellen
14:07 Inflation in Deutschland lässt wieder nach: 2,3 Prozent im Oktober
14:26 BYD-Aktie endet leichter: Tesla-Konkurrent verzeichnet starken Gewinneinbruch im vergangenen Quartal
13:57 GNW-News: Das 10. chinesische Unternehmer-Kulturfestival wird in Shangqiu, Henan, stattfinden
13:57 ROUNDUP: Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger - Aktie sackt ab