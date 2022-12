Die Reichsten der Reichen: Das sind 2022 die zehn wohlhabendsten Familien und Personen der Schweiz

Jedes Jahr stellt das Wirtschaftsmagazin "Bilanz" eine Liste der 300 reichsten Schweizerinnen und Schweizer zusammen. Ausschlaggebend ist jedoch nicht der Geburtsort, sondern der Wohnsitz der besagten Personen. Im Jahr 2022 beläuft sich das Gesamtvermögen der 300 Wohlhabensten auf 821 Milliarden Franken, was einen Rückgang von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Allerdings schrumpfte das Vermögen insbesondere an der Spitze der Rangliste: So besitzen die Top 10 des Rankings 2022 insgesamt 14 Milliarden Franken weniger. Es scheint, dass sich auch hier die Flaute an den Börsen, die hohe Inflation und die steigenden Energiepreise bemerkbar gemacht haben. Im Ranking wird die Top 10 der Reichsten Schweizerinnen und Schweizer vorgestellt. Stand ist Ende November 2022.

Redaktion finanzen.ch