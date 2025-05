FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche auf "Sell" mit einem Kursziel von 250 Franken belassen. Kurz vor einer Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA über eine Zulassung des Krebsmedikamentes Columvi zu Behandlung einer Erkrankung des lymphatischen Systems (DLBCL) per Zweitlinientherapie seien Briefing-Dokumente veröffentlicht worden, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese schienen seine geäußerte Besorgnis über das Zulassungsrisiko des Medikaments zu bekräftigen./la/ajx;