1. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab

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SMI-Kurs: 12’776.79 31.03.2026 17:31:45
Long 12’287.72 19.20 SC4B0U
Long 12’041.15 14.00 SSBBTU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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