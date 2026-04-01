|Entwicklung im Jahresviertel
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01.04.2026 03:15:30
1. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf mögliches Kriegsende in Nahost: SMI schliesst mit Gewinnen -- DAX letztlich im Plus -- Kräftiges Plus an den US-Börsen -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag höher. Am deutschen Aktienmarkt prägten Gewinne das Bild. Die US-Anleger waren deutlich in Kauflaune. In Fernost dominierten die Bären das Geschehen.