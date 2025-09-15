Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.09.2025 09:01:00

Top Performance ETFs in der Woche 8. - 12. September 2025 an der SIX Swiss Exchange

ETF-Image

Zürich, 15.September.2025 09:00

Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 8..-12. September 2025 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.

NameValorEmittentFondswährungPerformance
Invesco Markets II plc - Invesco ChiNext 50 UCITS ETF USD Acc133171899Invesco Investment Management LimitedUSD12,17%
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF45440830Invesco Investment Management LimitedUSD9,37%
UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis18168423UBS Fund Management (Ireland) Ltd.USD8,94%
iShares VII PLC - iShares MSCI Korea ETF USD Acc11476344BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD7,36%
Invesco Markets II plc - Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF136725221Invesco Investment Management LimitedUSD7,14%
Franklin FTSE Korea UCITS ETF46325073Franklin Templeton International Services S.à r.l.USD7,09%
Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Distributing130140721Amundi Luxembourg S.A.USD6,95%
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc120773002Franklin Templeton International Services S.à r.l.USD6,86%
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc52687594WisdomTree Management LimitedUSD6,85%
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)2308859BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD6,72%

Innovationen am ETF-Markt 2025 | BX Swiss TV

Die BX Swiss blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück: Die Anzahl der an der Börse gehandelten Trades hat sich verdoppelt. Für 2025 strebt die BX Swiss eine Fortsetzung dieses dynamischen Wachstums an – mit einem klaren Fokus auf die Erweiterung von Partnerschaften mit Neo-Banken, Online-Brokern und traditionellen Banken.

Im Interview gibt Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss, spannende Einblicke in die strategischen Schwerpunkte für die Zukunft. Gemeinsam mit David Kunz, COO der BX Swiss, beleuchtet er zudem das eigene Börsenportal BX Plus und zeigt auf, wie Anlegerinnen und Anleger noch besser informiert und unterstützt werden können.

