15.09.2025 09:01:00
Top Performance ETFs in der Woche 8. - 12. September 2025 an der SIX Swiss Exchange
Zürich, 15.September.2025 09:00
Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 8..-12. September 2025 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.
|Name
|Valor
|Emittent
|Fondswährung
|Performance
|Invesco Markets II plc - Invesco ChiNext 50 UCITS ETF USD Acc
|133171899
|Invesco Investment Management Limited
|USD
|12,17%
|Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
|45440830
|Invesco Investment Management Limited
|USD
|9,37%
|UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis
|18168423
|UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
|USD
|8,94%
|iShares VII PLC - iShares MSCI Korea ETF USD Acc
|11476344
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|7,36%
|Invesco Markets II plc - Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF
|136725221
|Invesco Investment Management Limited
|USD
|7,14%
|Franklin FTSE Korea UCITS ETF
|46325073
|Franklin Templeton International Services S.à r.l.
|USD
|7,09%
|Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Distributing
|130140721
|Amundi Luxembourg S.A.
|USD
|6,95%
|Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc
|120773002
|Franklin Templeton International Services S.à r.l.
|USD
|6,86%
|WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc
|52687594
|WisdomTree Management Limited
|USD
|6,85%
|iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)
|2308859
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|6,72%
Innovationen am ETF-Markt 2025 | BX Swiss TV
Die BX Swiss blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück: Die Anzahl der an der Börse gehandelten Trades hat sich verdoppelt. Für 2025 strebt die BX Swiss eine Fortsetzung dieses dynamischen Wachstums an – mit einem klaren Fokus auf die Erweiterung von Partnerschaften mit Neo-Banken, Online-Brokern und traditionellen Banken.
Im Interview gibt Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss, spannende Einblicke in die strategischen Schwerpunkte für die Zukunft. Gemeinsam mit David Kunz, COO der BX Swiss, beleuchtet er zudem das eigene Börsenportal BX Plus und zeigt auf, wie Anlegerinnen und Anleger noch besser informiert und unterstützt werden können.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: SMI und DAX im Plus -- Asiens Börsen in Rot - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt notiert zum Wochenstart knapp höher, während der deutsche Aktienmarkt ebenso leichte Gewinne verbucht. An den grössten Börsen in Asien geht es zum Wochenstart abwärts.