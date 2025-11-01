Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
01.11.2025 09:01:00

Top Performance ETFs im Monat Oktober 2025 an der SIX

ETF-Image

Zürich, 01.November.2025 09:00

Die folgenden Top ETFs haben im Monat Oktober 2025 an der Schweizer Börse SIX die beste Performance erreicht.

NameValorEmittentFondswährungPerformance
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc45204988Amundi Luxembourg S.A.EUR23,29%
Franklin FTSE Korea UCITS ETF46325073Franklin Templeton International Services S.à r.l.USD21,47%
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF12843012HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.USD21,40%
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C3067371DWS Investment S.A. (ETF)USD21,31%
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)2308859BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD21,29%
iShares VII PLC - iShares MSCI Korea ETF USD Acc11476344BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD21,29%
Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc45203121Amundi Luxembourg S.A.EUR15,67%
Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist53842372Amundi Luxembourg S.A.EUR15,67%
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc112824616BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD15,54%
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF-USD Acc59058342LGIM Managers (Europe) LimitedUSD14,64%

Innovationen am ETF-Markt 2025 | BX Swiss TV

Die BX Swiss blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück: Die Anzahl der an der Börse gehandelten Trades hat sich verdoppelt. Für 2025 strebt die BX Swiss eine Fortsetzung dieses dynamischen Wachstums an – mit einem klaren Fokus auf die Erweiterung von Partnerschaften mit Neo-Banken, Online-Brokern und traditionellen Banken.

Im Interview gibt Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss, spannende Einblicke in die strategischen Schwerpunkte für die Zukunft. Gemeinsam mit David Kunz, COO der BX Swiss, beleuchtet er zudem das eigene Börsenportal BX Plus und zeigt auf, wie Anlegerinnen und Anleger noch besser informiert und unterstützt werden können.

Innovationen am ETF-Markt 2025 | BX Swiss TV

