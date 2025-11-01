|
01.11.2025 09:01:00
Top Performance ETFs im Monat Oktober 2025 an der SIX
Zürich, 01.November.2025 09:00
Die folgenden Top ETFs haben im Monat Oktober 2025 an der Schweizer Börse SIX die beste Performance erreicht.
|Name
|Valor
|Emittent
|Fondswährung
|Performance
|Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc
|45204988
|Amundi Luxembourg S.A.
|EUR
|23,29%
|Franklin FTSE Korea UCITS ETF
|46325073
|Franklin Templeton International Services S.à r.l.
|USD
|21,47%
|HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF
|12843012
|HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
|USD
|21,40%
|Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
|3067371
|DWS Investment S.A. (ETF)
|USD
|21,31%
|iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)
|2308859
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|21,29%
|iShares VII PLC - iShares MSCI Korea ETF USD Acc
|11476344
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|21,29%
|Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc
|45203121
|Amundi Luxembourg S.A.
|EUR
|15,67%
|Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist
|53842372
|Amundi Luxembourg S.A.
|EUR
|15,67%
|iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc
|112824616
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|15,54%
|L&G Hydrogen Economy UCITS ETF-USD Acc
|59058342
|LGIM Managers (Europe) Limited
|USD
|14,64%
