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01.08.2026 09:01:01
Top Performance ETFs im Monat Juli 2026 an der SIX
Zürich, 01.August.2026 09:00
Die folgenden Top ETFs haben im Monat Juli 2026 an der Schweizer Börse SIX die beste Performance erreicht.
|Name
|Valor
|Emittent
|Fondswährung
|Performance
|State Street SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF
|24767119
|State Street Global Advisors Europe Limited
|EUR
|16,07%
|iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)
|1963428
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|15,26%
|State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
|30782159
|State Street Global Advisors Europe Limited
|USD
|12,68%
|State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
|28805618
|State Street Global Advisors Europe Limited
|USD
|12,58%
|Amundi MSCI China ESG Selection - UCITS ETF DR (C)
|112180090
|Amundi Luxembourg S.A.
|USD
|11,92%
|iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc
|47473818
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|11,87%
|Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
|31699258
|DWS Investment S.A. (ETF)
|USD
|11,87%
|iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
|30453012
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|11,68%
|Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D
|38111358
|DWS Investment S.A. (ETF)
|USD
|11,52%
|Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
|10854734
|Invesco Investment Management Limited
|USD
|11,17%
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Der Ausbau von künstlicher Intelligenz, Rechenzentren und Elektrifizierung sorgt für einen stark steigenden Rohstoffbedarf. Im Gespräch geht es darum, welche Märkte tatsächlich profitieren, wo strukturelle Knappheit droht und welche Risiken Anleger beachten sollten.
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