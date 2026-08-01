Top Performance ETFs im Monat Juli 2026 an der SIX

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KI-Boom, Kupfer & Uran – Welche Rohstoffe profitieren wirklich?

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die Technologiebranche, sondern sorgt auch für eine völlig neue Dynamik an den Rohstoffmärkten. In diesem Interview spricht Rohstoffexperte Professor Dr. Torsten Dennin über die Metalle hinter dem KI-Boom, warum Kupfer, Uran und Silber strategisch immer wichtiger werden und welche Chancen sich daraus für Anleger ergeben. ⚡

Der Ausbau von künstlicher Intelligenz, Rechenzentren und Elektrifizierung sorgt für einen stark steigenden Rohstoffbedarf. Im Gespräch geht es darum, welche Märkte tatsächlich profitieren, wo strukturelle Knappheit droht und welche Risiken Anleger beachten sollten.

Kupfer als zentraler Rohstoff für Elektrifizierung und KI-Infrastruktur

Strukturelle Angebotslücken bei Kupfer

Silber zwischen Industriemetall und Investment

Einfluss von Realzinsen auf Gold und Silber

Uran als Energiequelle für Rechenzentren

Chancen und Grenzen von Erdgas als Übergangstechnologie

Gallium, Germanium und seltene Erden

Versorgungssicherheit und Abhängigkeit von China

Investitionen über Minen- und Rohstoffaktien

Öl als mögliches geopolitisches Überraschungsrisiko

Gold als strategischer Sicherheitsbaustein

KI-Boom, Kupfer & Uran – Welche Rohstoffe profitieren wirklich?