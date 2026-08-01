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ETF Sparplan
01.08.2026 09:01:01

Top Performance ETFs im Monat Juli 2026 an der SIX

ETF-Image

Zürich, 01.August.2026 09:00

Die folgenden Top ETFs haben im Monat Juli 2026 an der Schweizer Börse SIX die beste Performance erreicht.

NameValorEmittentFondswährungPerformance
State Street SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF24767119State Street Global Advisors Europe LimitedEUR16,07%
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)1963428BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD15,26%
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF30782159State Street Global Advisors Europe LimitedUSD12,68%
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF28805618State Street Global Advisors Europe LimitedUSD12,58%
Amundi MSCI China ESG Selection - UCITS ETF DR (C)112180090Amundi Luxembourg S.A.USD11,92%
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc47473818BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD11,87%
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C31699258DWS Investment S.A. (ETF)USD11,87%
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)30453012BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD11,68%
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D38111358DWS Investment S.A. (ETF)USD11,52%
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF10854734Invesco Investment Management LimitedUSD11,17%

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KI-Boom, Kupfer & Uran – Welche Rohstoffe profitieren wirklich?

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die Technologiebranche, sondern sorgt auch für eine völlig neue Dynamik an den Rohstoffmärkten. In diesem Interview spricht Rohstoffexperte Professor Dr. Torsten Dennin über die Metalle hinter dem KI-Boom, warum Kupfer, Uran und Silber strategisch immer wichtiger werden und welche Chancen sich daraus für Anleger ergeben. ⚡

Der Ausbau von künstlicher Intelligenz, Rechenzentren und Elektrifizierung sorgt für einen stark steigenden Rohstoffbedarf. Im Gespräch geht es darum, welche Märkte tatsächlich profitieren, wo strukturelle Knappheit droht und welche Risiken Anleger beachten sollten.

Kupfer als zentraler Rohstoff für Elektrifizierung und KI-Infrastruktur
Strukturelle Angebotslücken bei Kupfer
Silber zwischen Industriemetall und Investment
Einfluss von Realzinsen auf Gold und Silber
Uran als Energiequelle für Rechenzentren
Chancen und Grenzen von Erdgas als Übergangstechnologie
Gallium, Germanium und seltene Erden
Versorgungssicherheit und Abhängigkeit von China
Investitionen über Minen- und Rohstoffaktien
Öl als mögliches geopolitisches Überraschungsrisiko
Gold als strategischer Sicherheitsbaustein

KI-Boom, Kupfer & Uran – Welche Rohstoffe profitieren wirklich?

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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