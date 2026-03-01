|
01.03.2026 09:01:01
Top Performance ETFs im Monat Februar 2026 an der SIX
Zürich, 01.März.2026 09:00
Die folgenden Top ETFs haben im Monat Februar 2026 an der Schweizer Börse SIX die beste Performance erreicht.
|Name
|Valor
|Emittent
|Fondswährung
|Performance
|Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc
|45204988
|Amundi Luxembourg S.A.
|EUR
|25,30%
|HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF
|12843012
|HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
|USD
|23,91%
|Franklin FTSE Korea UCITS ETF
|46325073
|Franklin Templeton International Services S.à r.l.
|USD
|21,66%
|iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)
|2308859
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|20,94%
|iShares V PLC - iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF USD Acc
|130717951
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|13,13%
|Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS ETF Class JPY (Acc)
|142818504
|Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
|JPY
|12,63%
|WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged
|28101727
|WisdomTree Management Limited
|USD
|12,12%
|Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Distributing
|20974082
|Vanguard Group (Ireland) Limited
|USD
|11,90%
|Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Accumulation
|48526060
|Vanguard Group (Ireland) Limited
|USD
|11,90%
|WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc
|30125341
|WisdomTree Management Limited
|CHF
|11,82%
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
