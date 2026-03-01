Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.7%  SPI 19’256 0.5%  Dow 48’978 -1.1%  DAX 25’284 0.0%  Euro 0.9085 -0.5%  EStoxx50 6’138 -0.4%  Gold 5’278 1.9%  Bitcoin 50’449 -3.3%  Dollar 0.7694 -0.6%  Öl 72.5 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Mit diesen Tipps können frischgebackene Eltern sparen
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln
Volatilität als Chance: Das ist Charly Mungers zeitloser Rat für Investoren
ServiceNow-Aktie trotz KI-Sorgen im Fokus: JPMorgan ist für diese Softwaretitel optimistisch
Tesla-Aktie, SpaceX & Co.: Darum steht Elon Musk an der Spitze der Forbes-Innovatoren-Liste
Suche...
eToro entdecken
01.03.2026 09:01:01

Top Performance ETFs im Monat Februar 2026 an der SIX

ETF-Image

Zürich, 01.März.2026 09:00

Die folgenden Top ETFs haben im Monat Februar 2026 an der Schweizer Börse SIX die beste Performance erreicht.

NameValorEmittentFondswährungPerformance
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc45204988Amundi Luxembourg S.A.EUR25,30%
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF12843012HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.USD23,91%
Franklin FTSE Korea UCITS ETF46325073Franklin Templeton International Services S.à r.l.USD21,66%
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)2308859BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD20,94%
iShares V PLC - iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF USD Acc130717951BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD13,13%
Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS ETF Class JPY (Acc)142818504Goldman Sachs Asset Management Fund Services LtdJPY12,63%
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged28101727WisdomTree Management LimitedUSD12,12%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Distributing20974082Vanguard Group (Ireland) LimitedUSD11,90%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Accumulation48526060Vanguard Group (Ireland) LimitedUSD11,90%
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc30125341WisdomTree Management LimitedCHF11,82%

Abonnieren Sie den ETF Marktreport hier und erfahren Sie regelmässig alles über die Entwicklung im ETF Segment.

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

finanzen.net News

Datum Titel
10:16 Iranischer Generalstabschef bei Luftangriffen getötet
10:16 Israel greift Ziele im Herzen von Teheran an
10:15 Dubai meldet Schäden und Verletzte bei Drohnenabwehr
10:15 Malmendier muss als Wirtschaftsweise gehen
09:59 Drohnenangriff im Oman gemeldet
09:59 Mehrere Tote nach Protesten am US-Konsulat in Pakistan
09:59 Israel: Luftwaffe hat Chamenei gezielt getötet
09:42 Studie: Straßenlärm belastet schnell Herz und Kreislauf
09:42 Seigende Klimaanlagen-Nutzung kann Klimawandel verschärfen
09:41 'NYT': CIA spürte Aufenthaltsort von Chamenei auf

Top-Rankings

Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer im Februar 2026
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen im Februar 2026
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Februar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Februar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.