State Street Global Advisors: Jetzt verfügbar: SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Wir freuen uns, die Einführung des SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF bekanntzugeben - eine strategische Erweiterung unseres Angebots im Bereich festverzinslicher Wertpapiere.
Dieser ETF bietet Ihnen einen:
- Gezielten Zugang zum kurzen Ende der US-Unternehmensanleihen-Kurve
- Erhöhte Flexibilität bei der Portfoliozusammenstellung
- Kosteneffizientes Engagement in Investment-Grade-Krediten
Als neuer Baustein innerhalb unserer Lösungen für festverzinsliche Wertpapiere unterstützt dieser Fonds Anleger und Investoren dabei, das Durationsrisiko zu steuern und gleichzeitig die Kreditqualität zu erhalten. Wie unsere aktuelle Analyse zeigt, bieten US-Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit attraktive Renditen bei geringerer Zinssensitivität - eine ideale Kombination im heutigen Marktumfeld.
Weitere Informationen finden Sie unter website. Gerne können Sie sich auch an Ihren SPDR-Ansprechpartner wenden.