SMI 12’078 0.1%  SPI 16’785 0.1%  Dow 44’912 -0.1%  DAX 24’309 0.0%  Euro 0.9414 0.0%  EStoxx50 5’442 0.1%  Gold 3’340 0.3%  Bitcoin 92’612 -1.4%  Dollar 0.8059 -0.2%  Öl 66.0 -0.8% 
Aktien von Novo Nordisk und GoodRx im Aufwind: Ozempic-Preissenkung in den USA & Zusammenarbeit
So reagieren Rüstugswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
Genehmigungen für Mediobanca-Übernahme von Banca Generali erteilt - Aktien steigen
Wird das neue FSD-Modell zum Katalysator für die Tesla-Aktie?
Ausblick: Xpeng veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
19.08.2025 09:44:16

State Street Global Advisors: Jetzt verfügbar: SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

                                                           
 
 
 
 
SSGA
 
 
Ein neuer Baustein für kurzfristige US-Kreditengagements
 
 
Wir freuen uns, die Einführung des SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF bekanntzugeben - eine strategische Erweiterung unseres Angebots im Bereich festverzinslicher Wertpapiere.

Dieser ETF bietet Ihnen einen:
  • Gezielten Zugang zum kurzen Ende der US-Unternehmensanleihen-Kurve
  • Erhöhte Flexibilität bei der Portfoliozusammenstellung
  • Kosteneffizientes Engagement in Investment-Grade-Krediten
Als neuer Baustein innerhalb unserer Lösungen für festverzinsliche Wertpapiere unterstützt dieser Fonds Anleger und Investoren dabei, das Durationsrisiko zu steuern und gleichzeitig die Kreditqualität zu erhalten. Wie unsere aktuelle Analyse zeigt, bieten US-Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit attraktive Renditen bei geringerer Zinssensitivität - eine ideale Kombination im heutigen Marktumfeld.

Weitere Informationen finden Sie unter website. Gerne können Sie sich auch an Ihren SPDR-Ansprechpartner wenden.
 
 
Lesen Sie dazu auch unsere Analyse
 
 
 
 
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille gegen Leberfibrose - FDA-Zulassung erteilt
Statistik zeigt: So viele Menschen besitzen wirklich einen vollständigen Bitcoin
Finanzblogger hebt den Daumen: NVIDIA-Aktie wird nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz zulegen
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus: Anleger interpretieren Signale als Zeichen für anhaltende Rüstungsnachfrage
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
So reagieren Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
Ukraine-Treffen in Washington: SMI schliesslich kaum verändert -- Wall Street tritt auf der Stelle -- DAX schlussendlich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei erneut mit Rekord
u-blox-Aktie schwächer nach Kurssprung vom Freitag: Advent mit Übernahmeangebot für u-blox

George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
