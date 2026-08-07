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Rheinmetall-Analyse im Fokus 07.08.2026 13:19:45

Deutsche Bank AG gibt Rheinmetall-Aktie Buy

Deutsche Bank AG gibt Rheinmetall-Aktie Buy

Deutsche Bank AG-Analyst Christoph Laskawi hat sich intensiv mit dem Rheinmetall-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Rheinmetall
1066.17 CHF 0.88%
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1800 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Laskawi sieht das Risikoprofil des Rüstungskonzerns durch den geänderten Tenor zum Auftragseingang nicht grundsätzlich verändert, wie er in einem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Es deute sich allerdings ein anderes Timing an.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich um 13:03 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 1’159.00 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 55.31 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 155’232 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 25.0 Prozent. Am 05.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
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