Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’321 -1.1%  SPI 17’202 -1.0%  Dow 45’577 -1.0%  DAX 22’380 -2.0%  Euro 0.9118 -0.2%  EStoxx50 5’501 -2.0%  Gold 4’497 -3.2%  Bitcoin 55’811 1.2%  Dollar 0.7884 0.0%  Öl 112.2 4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998Shell115606002Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tail Risk Absicherung: Strategien zum Schutz vor extremen Marktbewegungen
Rheinmetall-Aktie: Konzern sieht Fortschritte beim F126-Grossprojekt
Tesla-Aktie: Jury wirft Musk irreführende Aussagen im Twitter-Deal vor
Sattes Plus voraus? Bank of America traut Tesla-Aktie massives Kurspotenzial zu
"Top-Pick": Diese Aktie ist laut Morgan Stanley ein unterschätzter Gewinner im Halbleiter-Bereich
Suche...
Wertzuwachs oder -verlust? 21.03.2026 11:03:08

Wie viel Verlust eine Internet Computer-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Internet Computer-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Internet Computer verlieren können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 20.03.2025 lag der Kurs von Internet Computer bei 5.737 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17.43 ICP-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 43.71 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 20.03.2026 auf 2.508 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56.29 Prozent verringert.

Bei 2.085 USD erreichte ICP am 23.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Internet Computer am 08.11.2025 bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com

Inside Krypto

20.03.26Finixio Crypto Logo Krypto Nachrichten: Statt Hyperliquid – Coinbase baut Perps-Angebot aus
19.03.26Finixio Crypto Logo Zcash Prognose: Die grösste Fehlbewertung der Krypto-Geschichte?
19.03.26Finixio Crypto Logo Krypto Nachrichten: Nur 0,3 % – dieser Altcoin bietet Mega-Potenzial
17.03.26Finixio Crypto Logo Bitcoin Prognose: Strategy kauft weiter – 1 Mio. BTC in 2026?
16.03.26Finixio Crypto Logo Krypto Nachrichten: Solana sprengt neue Rekorde – neue Macht im Payment-Trend?
15.03.26Finixio Crypto Logo Krypto Nachrichten: CLARITY Act unter Druck – Gesetz wackelt in den USA
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall