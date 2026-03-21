Wie viel Verlust eine Internet Computer-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

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Am 20.03.2025 lag der Kurs von Internet Computer bei 5.737 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17.43 ICP-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 43.71 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 20.03.2026 auf 2.508 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56.29 Prozent verringert.

Bei 2.085 USD erreichte ICP am 23.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Internet Computer am 08.11.2025 bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net