|Anlage im Check
|
29.11.2025 11:03:08
Wie viel Verlust bei einem Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
So viel hätten Investoren mit einem frühen Internet Computer-Einstieg verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Internet Computer notierte gestern vor 1 Jahr bei 11.56 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in ICP investiert hat, hat nun 8.647 Internet Computer im Depot. Mit dem ICP-USD-Kurs von gestern gerechnet (4.041 USD), wäre die Investition nun 34.94 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 65.06 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2.891 USD und wurde am 30.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 15.31 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|73’113.81698
|-0.45%
|Handeln
|Vision
|0.07369
|3.33%
|Handeln
|Ethereum
|2’439.94990
|0.54%
|Handeln
|Ripple
|1.75447
|-0.96%
|Handeln
|Solana
|110.50690
|-2.52%
|Handeln
|Cardano
|0.33731
|-3.40%
|Handeln
|Polkadot
|1.84215
|-2.12%
|Handeln
|Chainlink
|10.56703
|-1.66%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-1.84%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-1.56%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!