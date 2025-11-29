Wie viel Verlust bei einem Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Anzeige

Internet Computer notierte gestern vor 1 Jahr bei 11.56 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in ICP investiert hat, hat nun 8.647 Internet Computer im Depot. Mit dem ICP-USD-Kurs von gestern gerechnet (4.041 USD), wäre die Investition nun 34.94 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 65.06 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2.891 USD und wurde am 30.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 15.31 USD.

Redaktion finanzen.net