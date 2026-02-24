Wie viel eine Monero-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

Anzeige

Am 23.02.2025 notierte Monero bei 236.38 USD. Bei einem Investment von 100 USD in XMR vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 0.4230 Monero. Da sich der Kurs von XMR-USD gestern auf 307.28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129.99 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29.99 Prozent zugenommen.

Das 52-Wochen-Tief von XMR wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 194.95 USD. Bei 714.30 USD erreichte Monero am 14.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net