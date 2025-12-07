Wie viel Anleger mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

Anzeige

Gestern vor 3 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.9175 USD wert. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in POL investiert hätte, hätte er nun 1’089.95 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134.08 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.12.2025 auf 0.1230 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -86.59 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 01.12.2025 erreicht und liegt bei 0.1199 USD. Am 08.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.7052 USD.

