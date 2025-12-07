Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’028 0.6%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’197 -0.3%  Bitcoin 71’835 -3.0%  Dollar 0.8043 0.1%  Öl 63.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Was Analysten von TKMS thyssenkrupp Marine Systems erwarten
Was Analysten von der HOCHTIEF-Aktie erwarten
Wie viel Anleger mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten
Wie viel Verlust bei einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Suche...
Profitable POL-Anlage? 07.12.2025 19:43:08

Wie viel Anleger mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gewesen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 3 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.9175 USD wert. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in POL investiert hätte, hätte er nun 1’089.95 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134.08 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.12.2025 auf 0.1230 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -86.59 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 01.12.2025 erreicht und liegt bei 0.1199 USD. Am 08.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.7052 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025