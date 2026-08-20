When markets sense quantitative easing, bitcoin moves

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Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

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Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
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Silber – der unterschätzte Gewinner?
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Lieferketten & kritische Rohstoffe
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️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
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Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?