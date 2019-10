Videospielplattformen Hier verdienen Gamer Bitcoins

• Satoshis.Games in Lightning-Network integriert• Lightnite soll Belohnungen und Strafen in Bitcoin möglich machen• Zwei Spielversionen möglich

Satoshis.Games heisst die Videospieleplattform, die Gaming in das Bitcoin Ligthning-Network integriert hat. Nun können Gamer Bitcoins verdienen, indem sie ein Multiplayer-Game zocken.

Lightnite heisst das Spiel, das im Stil von Battle Royale daher kommt und Spielern ermöglicht, im Multiplayer-Modus gegen andere Gamer zu zocken. Dabei können Gamer im Rahmen des Spiels Belohnungen in Bitcoin erhalten - oder durch den Abzug von Bitcoins bestraft werden.

