Tether: So viel wäre eine Investition von vor 5 Jahren heute wert

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Tether 1.000 USD. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in USDT investiert hätte, befänden sich nun 9’996.13 Tether in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’996.65 USD, da sich der Wert von Tether am 28.10.2025 auf 1.000 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.03 Prozent abgenommen.

Am 01.01.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.9978 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tether am 10.10.2025 bei 1.002 USD..

Redaktion finanzen.net