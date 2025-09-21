|Wachstum oder Verlust?
|
21.09.2025 11:03:09
Sui: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 1 Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Engagement in Sui hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 1.463 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6’834.30 SUI im Depot. Da sich der Kurs von SUI-USD gestern auf 3.659 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25’006.30 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 150.06 Prozent angewachsen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 23.09.2024 bei 1.535 USD. Am 04.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5.296 USD.
Redaktion finanzen.net
