Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’110 0.5%  SPI 16’813 0.4%  Dow 46’315 0.4%  DAX 23’639 -0.2%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’458 0.0%  Gold 3’685 1.1%  Bitcoin 91’867 -1.0%  Dollar 0.7953 0.4%  Öl 66.6 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Sui: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 1 Jahr abgeworfen
So viel Verlust wäre bei einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr angefallen
Tesla-Aktie mit Potenzial? Experte wagt Prognose bis 2026
Tricks fürs Bewerbungsgespräch: Jobchancen steigern - So geht's
Suche...
200.- Saxo-Deal
Wachstum oder Verlust? 21.09.2025 11:03:09

Sui: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 1 Jahr abgeworfen

Sui: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 1 Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Engagement in Sui hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 1.463 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6’834.30 SUI im Depot. Da sich der Kurs von SUI-USD gestern auf 3.659 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25’006.30 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 150.06 Prozent angewachsen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 23.09.2024 bei 1.535 USD. Am 04.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5.296 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV