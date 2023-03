Spotify startet NFT-Pilotprojekt - der BAYC ist involviert

• Spotify geht neue Wege um profitabel zu werden• Teststart für exklusive Playlists, z.B. von Kingship• Zugang nur für Inhaber bestimmter Token und NFTs

Im vergangenen Jahr erlitt der Markt für NFTs einen Nachfrageeinbruch. Eine wachsende Risikoaversion sowie verschiedene Hiobsbotschaften aus der Kryptowelt haben 2022 nicht nur Kryptowährungen, sondern auch Non-Fungible-Token massive Verluste beschert. Dennoch macht Spotify nun einen Schritt in Richtung Web3-Integration und führt testweise "Token Enabled Playlists" ein. Hierbei handelt es sich um eine Funktion, bei der Premium-Nutzer auf exklusive Wiedergabelisten zugreifen können, aber nur wenn sie Besitzer bestimmter Token und NFTs sind.

Bei der neuen Funktion kooperiert Spotify unter anderem mit der virtuellen Band Kingship und mit Overlord. Die Wiedergabelisten sollen in den kommenden Monaten regelmässig aktualisiert werden.

Um Zugang zu diesen exklusiven Playlists zu erhalten, müssen berechtigte Nutzer ihr Wallet mit dem Musik-Streaming-Dienst verknüpfen. Unterstützt werden unter anderem Web3-Wallets wie Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Zerion und Ledge Live. Bisher ist das neue Feature jedoch nur für Android und in ausgewählten Ländern, darunter Deutschland, Grossbritannien, Dänemark, Neuseeland, Australien und in den USA verfügbar.

