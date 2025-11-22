|Entwicklung im Fokus
|
22.11.2025 19:43:08
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Toncoin von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Toncoin-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3.508 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2’850.58 Toncoin. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1.524 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’343.39 USD wert. Mit einer Performance von -56.57 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am 22.11.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.512 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 6.899 USD und wurde am 04.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
