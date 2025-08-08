|Investment im Check
|
08.08.2025 19:43:08
So viel Verlust hätte ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in SHIBA INU verlieren können.
Am 08.08.2024 lag der Kurs von SHIBA INU bei 0.000014 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in SHIB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 699’300’699.30 SHIBA INU. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’006.99 USD, da sich der Wert eines Coins am 07.08.2025 auf 0.0000 USD belief. Mit einer Performance von -9.93 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief von SHIB wurde am 22.06.2025 erreicht und liegt bei 0.0000 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 04.12.2024 bei 0.0000 USD.
Redaktion finanzen.net
