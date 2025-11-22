|Lukrative VET-Investition?
|
22.11.2025 11:03:09
So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in VeChain gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 5 Jahren war ein VeChain 0.030448 USD wert. Bei einer VET-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3’284.31 VeChain in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42.21 USD, da VeChain am 21.11.2025 0.012852 USD wert war. Damit beträgt die Performance der Investition -57.79 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.11.2025 bei 0.012597 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.12.2024 bei 0.078697 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|68’273.42759
|-2.22%
|Handeln
|Vision
|0.05696
|-0.32%
|Handeln
|Ethereum
|2’213.65870
|-3.00%
|Handeln
|Ripple
|1.56107
|-3.15%
|Handeln
|Solana
|102.74730
|-4.52%
|Handeln
|Cardano
|0.32743
|-6.09%
|Handeln
|Polkadot
|1.88234
|-8.00%
|Handeln
|Chainlink
|9.68498
|-7.04%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-9.09%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-9.44%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!