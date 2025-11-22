So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 5 Jahren eingebracht

Anzeige

Gestern vor 5 Jahren war ein VeChain 0.030448 USD wert. Bei einer VET-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3’284.31 VeChain in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42.21 USD, da VeChain am 21.11.2025 0.012852 USD wert war. Damit beträgt die Performance der Investition -57.79 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.11.2025 bei 0.012597 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.12.2024 bei 0.078697 USD.

Redaktion finanzen.net