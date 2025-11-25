So viel Verlust hätte ein Investment in Stellar von vor 1 Jahr eingebracht

Anzeige

Gestern vor 1 Jahr war ein Stellar 0.5376 USD wert. Bei einer XLM-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 186.00 Stellar in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 47.40 USD, da Stellar am 24.11.2025 0.2548 USD wert war. Damit beträgt die Performance der Investition -52.60 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 0.2206 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 01.12.2024 bei 0.5647 USD.

