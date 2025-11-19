So viel Gewinn hätte ein Investment in Tron von vor 5 Jahren eingebracht

Anzeige

Tron kostete am 18.11.2020 0.026859 USD. Bei einer Investition von 100 USD in TRX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 3’723.15 Tron. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’080.36 USD, da Tron am 18.11.2025 0.2902 USD wert war. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 980.36 Prozent gesteigert.

Am 26.11.2024 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.1941 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.4195 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.

