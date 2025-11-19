|Profitable TRX-Investition?
|
19.11.2025 11:03:08
So viel Gewinn hätte ein Investment in Tron von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Tron-Engagements gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Tron kostete am 18.11.2020 0.026859 USD. Bei einer Investition von 100 USD in TRX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 3’723.15 Tron. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’080.36 USD, da Tron am 18.11.2025 0.2902 USD wert war. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 980.36 Prozent gesteigert.
Am 26.11.2024 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.1941 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.4195 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|73’172.10434
|-1.49%
|Handeln
|Vision
|0.06130
|0.88%
|Handeln
|Ethereum
|2’465.91628
|-1.14%
|Handeln
|Ripple
|1.71148
|-3.45%
|Handeln
|Solana
|111.68460
|-0.79%
|Handeln
|Cardano
|0.37318
|-1.75%
|Handeln
|Polkadot
|2.16968
|-1.49%
|Handeln
|Chainlink
|10.76733
|-2.43%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-1.83%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-1.55%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!